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Лукашенко: Беларусь не видит необходимости в размещении иностранных военных баз на своей территории

06.11.2018 10:24 — Разное | Интерфакс  
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военных баз других стран, в том числе России, на территории Беларуси, сообщает госагентство БелТА.

"Надуманная проблема (возможное размещение российской военной базы в Беларуси – ИФ). Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - сказал А.Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков в понедельник в Минске.

"Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - подчеркнул А.Лукашенко.

"На территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - добавил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что не видит необходимости в создании военных баз других стран, в том числе России, на территории...
 
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