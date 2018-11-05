В РПЦ предложили отказаться от соцсетей перед подготовкой к причастию

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт предлагает добавить отказ от соцсетей для тех, кто готовится к таинству причастия.

"У нас (в монастыре) запрета на социальные сети нет, но мы об этом часто говорим. И сегодня я добавляю братии и мирянам об этом говорю - что к правилу перед причащением нужно еще добавить воздержание от использования социальных сетей. Не только среда-пятница без мяса... Никаких сетей, никаких постов. Это полезно очень", - сказал архиерей в эфире программы "Парсуна" на телеканале "Спас".

Представитель Церкви считает, что для современного человека отказ от соцсетей - "это тоже своего рода форма некой жертвы: сначала в жертву отдаешь себя этому пространству, а потом жертва - отдаешь это пространство, вытаскивая его из себя".