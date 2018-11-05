Одно из крупнейших белорусских нефтехимических предприятий ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" на предприятии.

Практическую историю своей деятельности предприятие ведет с 5 ноября 1968 года, когда на опытной установке был получен первый белорусский лавсан.

В торжественных мероприятиях, которые пройдут в областном Дворце культуры, примет участие председатель Совета республики Михаил Мясникович.

В настоящее время ОАО "Могилевхимволокно" является одним из крупнейших производителей химической продукции в Европе и единственным в Беларуси крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения, полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности – крупнейшей отрасли народнохозяйственного комплекса Беларуси. Качество продукции предприятия подтверждено сертификатом ISO 9001.





На предприятии пояснили, что особенностью ОАО "Могилевхимволокно" является объединение на одной площадке в единый комплекс производств, связанных технологическим циклом, – от получения исходного сырья (диметилтерефталата, полиэтилентерефталата) до выпуска готовой продукции в виде волокон, нитей, нетканых материалов различного ассортимента и назначения. Выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества, пользуется широким спросом: более 65% производимой продукции поставляется на внешние рынки. Поставки осуществляются более чем в 30 стран мира, в числе которых Российская Федерация, Украина, Китай, США, Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.

В декабре предприятие планирует запустить линию полиэфирного волокна мощностью 50 тыс. тонн в год. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы.

Линия построена на базе существующего химического цеха N2 производства органического синтеза. Также новое производство обеспечит выпуск полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в объеме 35 тыс. тонн в год.

Запуск производства полиэфирного волокна является первым этапом масштабного инвестиционного проекта по строительству на заводе комплекса по выпуску полиэфирной продукции с общим объемом инвестиций порядка $200 млн. Ввод в строй этого комплекса обеспечит полный переход на современную технологию получения полиэфирной продукции из терефталевой кислоты.

Второй этап проекта предусматривает строительство технологически связанных между собой установок непрерывной поликонденсации ПЭТФ мощностью 80 тыс. тонн в год, линии производства волокна, установки дополиконденсации и производства нитей.





ОАО "Могилевхимволокно" создано на базе одноименного республиканского унитарного предприятия в декабре 2002 года, является градообразующим предприятием. Доля государства в уставном капитале компании составляет 99,95%. ОАО "Могилевхимволокно" является инвестиционно активным предприятием благодаря наличию производственных площадей, находящихся на территории свободной экономической зоны "Могилев", где действует специальный таможенный и налоговый режим.