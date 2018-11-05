﻿ ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей и готовит запуск нового производства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей и готовит запуск нового производства

06.11.2018 10:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Одно из крупнейших белорусских нефтехимических предприятий ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" на предприятии.

Практическую историю своей деятельности предприятие ведет с 5 ноября 1968 года, когда на опытной установке был получен первый белорусский лавсан.

В торжественных мероприятиях, которые пройдут в областном Дворце культуры, примет участие председатель Совета республики Михаил Мясникович.

В настоящее время ОАО "Могилевхимволокно" является одним из крупнейших производителей химической продукции в Европе и единственным в Беларуси крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, в том числе пищевого назначения, полиэфирных волокон и нитей и основным поставщиком сырья для легкой промышленности – крупнейшей отрасли народнохозяйственного комплекса Беларуси. Качество продукции предприятия подтверждено сертификатом ISO 9001.

ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей и готовит запуск нового производства

На предприятии пояснили, что особенностью ОАО "Могилевхимволокно" является объединение на одной площадке в единый комплекс производств, связанных технологическим циклом, – от получения исходного сырья (диметилтерефталата, полиэтилентерефталата) до выпуска готовой продукции в виде волокон, нитей, нетканых материалов различного ассортимента и назначения. Выпускаемая продукция соответствует мировым стандартам качества, пользуется широким спросом: более 65% производимой продукции поставляется на внешние рынки. Поставки осуществляются более чем в 30 стран мира, в числе которых Российская Федерация, Украина, Китай, США, Германия, Италия, Польша, Румыния, Литва, Латвия.

В декабре предприятие планирует запустить линию полиэфирного волокна мощностью 50 тыс. тонн в год. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы.

Линия построена на базе существующего химического цеха N2 производства органического синтеза. Также новое производство обеспечит выпуск полиэтилентерефталата (ПЭТФ) в объеме 35 тыс. тонн в год.

Запуск производства полиэфирного волокна является первым этапом масштабного инвестиционного проекта по строительству на заводе комплекса по выпуску полиэфирной продукции с общим объемом инвестиций порядка $200 млн. Ввод в строй этого комплекса обеспечит полный переход на современную технологию получения полиэфирной продукции из терефталевой кислоты.

Второй этап проекта предусматривает строительство технологически связанных между собой установок непрерывной поликонденсации ПЭТФ мощностью 80 тыс. тонн в год, линии производства волокна, установки дополиконденсации и производства нитей.

ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей и готовит запуск нового производства

ОАО "Могилевхимволокно" создано на базе одноименного республиканского унитарного предприятия в декабре 2002 года, является градообразующим предприятием. Доля государства в уставном капитале компании составляет 99,95%. ОАО "Могилевхимволокно" является инвестиционно активным предприятием благодаря наличию производственных площадей, находящихся на территории свободной экономической зоны "Могилев", где действует специальный таможенный и налоговый режим.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одно из крупнейших белорусских нефтехимических предприятий ОАО "Могилевхимволокно" отмечает 50-летний юбилей, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" на предприятии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь заняла 17-е место в рейтинге сильнейших армий Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика