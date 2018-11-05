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МИД: Беларусь завершит переговоры по вступлению в ВТО в 2019 году

06.11.2018 10:20 — Разное | Ежедневник  
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МИД: Беларусь завершит переговоры по вступлению в ВТО в 2019 году

фото: полит.ру

Как отметил первый замглавы МИД Андрей Евдоченко, Беларуси предстоят еще двусторонние переговоры с семью «самыми трудными странами».

К первому кварталу будущего года планируется завершить переговоры со всеми, кроме США. Об этом Евдоченко заявил на международном экономическом форуме KEF-2018, пишет «Коммерсантъ».

«Есть предпосылки, что к осени 2019 года мы пройдем нашу часть пути <…> Мы твердо стоим на пути вступления в ВТО»,— сказал Евдоченко.

Ранее директор департамента по присоединению новых стран секретариата ВТО Майка Ошикава сообщила, что Беларусь в качестве ориентира вступления республики в ВТО называла 2020 год. «Впервые правительством Белоруссии установлен конкретные срок. Это сигнал всем членам ВТО, амбициозная, но вполне реалистичная цель»,— сказала она.

Сегодня все партнеры Минска по ЕврАзЭС уже являются членами ВТО.

 
Теги: Минск
 
 
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Как отметил первый замглавы МИД Андрей Евдоченко, Беларуси предстоят еще двусторонние переговоры с семью «самыми трудными странами».
 
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