Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой

В рамках цикла встреч с интересными людьми Лужковской земли в местном сельском доме культуры состоялось мероприятие, главной героиней которого стала Зинаида Сергеевна Елисеева.

В Лужках прошло ее детство и юность, и вот уже 35 лет она живет в Новолукомле Чашникского района.

Зинаида Сергеевна — человек творческий, владеет многими видами декоративно-прикладного искусства. И творчество ее удивительно. Она создает соломенные оклады для икон. Множество икон, сделанных ее руками, находится в храмах, домах друзей. Работы мастера можно встретить не только в Чашниках или Беларуси, но и даже за ее пределами.

Героиня привезла на малую родину свою домашнюю коллекцию икон. Выставку посетили председатель Лужковского сельисполкома Татьяна Краснодубская, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Гуцко, местные жители и другие приглашенные гости.

Зинаида Сергеевна рассказала о себе, своем жизненном пути, интересах, откуда она черпает свое вдохновение, а также о том, как создает свои произведения, что символизирует каждый иконный оклад, прочла стихотворение собственного сочинения.

На вопрос, почему материалом для создания произведений искусства выбрана солома, Зинаида Сергеевна ответила:

— Исконно белорусский материал, с которым легко и приятно работать. Соломка наделена силой и красотой родной земли, она как золото. Художественные качества золотистой соломки позволяют творить чудеса. В старину солома символизировала богатство и достаток. Вот и я своими работами желаю всем достатка. Золото — символ царства небесного, а солома разве не золотая? Каждый свой оклад я делаю по наитию, с молитвами и церковными постами.

Действительно, оклады мастера по праву называют открытием декоративного творчества. Каждый цветок как символ, каждый узор — источник ценной информации.

Зинаида Сергеевна неоднократный участник и призер городских, районных, областных и республиканских выставок соломоплетения. Награждена медалью «2000 лет Христианству».

Желающие могли побеседовать с мастерицей, которая охотно ответила на все интересующие гостей вопросы.

На память о встрече Зинаида Сергеевна подарила три свои иконы храму Рождества пресвятой Богородицы и Лужковскому сельскому совету.

Завершилось мероприятие небольшой концертной программой, подготовленной школьниками и участниками народного вокального ансамбля «Лужкаўскія песняры».

Елена АНАНИЧ.