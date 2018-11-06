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Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой

06.11.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой

В рамках цикла встреч с интересными людьми Лужковской земли в местном сельском доме культуры состоялось мероприятие, главной героиней которого стала Зинаида Сергеевна Елисеева.

В Лужках прошло ее детство и юность, и вот уже 35 лет она живет в Новолукомле Чашникского района.

Зинаида Сергеевна — человек творческий, владеет многими видами декоративно-прикладного искусства. И творчество ее удивительно. Она создает соломенные оклады для икон. Множество икон, сделанных ее руками, находится в храмах, домах друзей. Работы мастера можно встретить не только в Чашниках или Беларуси, но и даже за ее пределами.

Героиня привезла на малую родину свою домашнюю коллекцию икон. Выставку посетили председатель Лужковского сельисполкома Татьяна Краснодубская, настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Николай Гуцко, местные жители и другие приглашенные гости.

Зинаида Сергеевна рассказала о себе, своем жизненном пути, интересах, откуда она черпает свое вдохновение, а также о том, как создает свои произведения, что символизирует каждый иконный оклад, прочла стихотворение собственного сочинения.

На вопрос, почему материалом для создания произведений искусства выбрана солома, Зинаида Сергеевна ответила:

— Исконно белорусский материал, с которым легко и приятно работать. Соломка наделена силой и красотой родной земли, она как золото. Художественные качества золотистой соломки позволяют творить чудеса. В старину солома символизировала богатство и достаток. Вот и я своими работами желаю всем достатка. Золото — символ царства небесного, а солома разве не золотая? Каждый свой оклад я делаю по наитию, с молитвами и церковными постами.

Действительно, оклады мастера по праву называют открытием декоративного творчества. Каждый цветок как символ, каждый узор — источник ценной информации.

Зинаида Сергеевна неоднократный участник и призер городских, районных, областных и республиканских выставок соломоплетения. Награждена медалью «2000 лет Христианству».

Желающие могли побеседовать с мастерицей, которая охотно ответила на все интересующие гостей вопросы.

На память о встрече Зинаида Сергеевна подарила три свои иконы храму Рождества пресвятой Богородицы и Лужковскому сельскому совету.

Завершилось мероприятие небольшой концертной программой, подготовленной школьниками и участниками народного вокального ансамбля «Лужкаўскія песняры».

Елена АНАНИЧ.

Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой Удивительное творчество Зинаиды Елисеевой

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