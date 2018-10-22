З ноября в Бильдюгах на пожаре погиб человек

Ночью 3 ноября в 01:53 на ЦОУ Шарковщинского РОЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в аг.Бильдюги. По прибытию из дома звеном ГДЗС был вынесен труп хозяина 1967 года рождения. Предполагаемая причина пожара неосторожное обращение с огнем при курении в постели в состоянии алкогольного опьянения.

К сожалению, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, не становится меньше, а чем больше в нашем обществе людей, страдающих от алкогольной зависимости, тем более неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью от них складывается в области. Именно поэтому немаловажное значение имеет то, как относятся к данной проблеме и какие меры обеспечения пожарной безопасности принимают люди, рядом с которыми проживают такие «пожароопасные» соседи. Ведь данная категория граждан ставит под угрозу не только собственную жизнь, но и здоровье, и безопасность своих близких и людей, проживающих рядом с ними. Если Ваши соседи регулярно злоупотребляют спиртными напитками, обращайтесь с заявлением в милицию. Сотрудники ОВД и МЧС проведут проверку, профилактическую разъяснительную работу и возьмут на учет беспокойных граждан. В случае, если эта работа на дает положительных результатов, то в судебном порядке инициируется решение о направлении в ЛТП.

Еще одним способом защиты Вашей жизни может стать установка автономных пожарных извещателей, о существовании которых сегодня знает каждый. Однако многие люди пока не очень четко понимают важность данного прибора.

Извещатель отреагирует даже на слабую концентрацию дыма в воздухе независимо от того, где находится источник огня – внутри дома или проникает извне через строительные конструкции, входные двери или окна. Он позволит человеку в кратчайшее время обнаружить опасность у себя дома или у соседей и даст возможность принять меры по защите семьи и имущества от пожара.

Д. КОТОВИЧ,

Инспектор ИНиП Шарковщинского РОЧС.