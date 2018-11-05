Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября 2018 года





Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Овен

Основной темой периода окажется обучение, может быть, совершенно небывалое, возможно общение с людьми издалека. Хотя в первой половине данного временного отрезка вы займетесь завершением какого-то творческого процесса или дела, связанного с тем, что дорого. Домашние занятия будут явно творческими, и вам придется позаботиться о детях. Во второй день главными станут коллективные задумки. 7 ноября свяжет полученное знание с каким-то непростым опытом. Четверг покажет близость завершения стрессовых ситуаций по поводу дальних путешествий. Пятница предоставит общение с людьми, которых вы уже знали, и к которым очень хорошо расположены. Вероятно, это связано с работой, или каким-то давним прошлым. В выходные дни лучше сидеть дома, т.к. общественные места не будут полностью безопасны.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Телец

С 5 по 11 ноября 2018 года тема совместных финансов или займов станет главной для Тельцов. У некоторых откроется новый источник дохода, связанный с клиентами. Удачное время для быстрого оборота капитала или для зарабатывания средств с помощью других людей. В понедельник придется позаботиться о доме. Во вторник работа окажется главней всего, документы и партнеры по работе приведут к неурядицам. Среда грозит непростыми состояниями, связанными с партнером: лучше всего просто по-быстрому заработать денег. В середине недели озаботят сложные ситуации. Друзья соберутся вернуться из путешествий на работу. По гороскопу Тельцы, находящиеся в борьбе за лучшую долю, легко найдут общий язык с партнерами. Суббота поставит вопросы дальних стран или командировок. В воскресенье дурные привычки активизируется благодаря партнерству, хотя домашние проблемы легче решить не в одиночку. К такому обороту призовет новолуние в седьмом секторе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Близнецы

Близнецы будут заняты в этот период партнерством. Хотя сами партнеры не очень-то пожелают с ними общаться. Или не смогут это сделать, так как, возможно, будут находиться далеко. Понедельник позволит заработать перемещениями, поездками, преподаванием. Перемены ожидаются в ближайшем окружении. Активизируются края зарубежные, друзья издалека, болезни. Можно получить и заботы по поводу обучения или дальних странствий. Среда чревата ситуациями, в которых вы перестанете видеть партнеров, но сильно будете зависеть от них. Коллеги соберутся вернуться из командировки в скором времени. Рабочие ситуации заставят напрягаться. Осталось совсем немного до победы. Пятница удачно решит нерешаемое. Встреча с теми, кто уже прошелся по жизни Близнецов когда-то, позволит исполнить некоторые мечты. Субботу проведите за чужой счёт. Воскресенье не очень хорошее время для здорового образа жизни, лучше что-то прочитать об этом сначала. О чём и сообщит новолуние в шестом секторе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Рак

Основными темами (с 5-11 число) окажутся здоровье, посещение врачей, приглашение сотрудника фирмы "Муж на час". Многие будут искать помощника типа слесаря-сантехника, доку в своем деле. Такой человек явится с указующим перстом. Понедельник принесет перемены в кошельке: вероятно, повезет. Во вторник можно очутиться в непростой ситуации из-за других людей. Любовь зла в это время. В середине периода Раки окажутся в не столь счастливом положении. Можно в дороге или при общении подцепить какую-нибудь инфекцию, кроме того, некоторым предстоит длительный период борьбы за свои убеждения и идеалы. В пятницу прежняя любовь может очутиться под носом и сумеет заинтересовать важными вопросами. Выходные посвятите темам, волнующим других, начните новый творческий проект, желательно с помощью совместных капиталов или клиентской базы, чему поможет союз Солнца с Луной в пятом секторе гороскопа.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Лев

С 5 по 11 ноября Львов озаботит тема имущества и заработка. Вполне вероятно, что появится новый источник дохода или изменится старый. Зарабатывать получится с помощью бизнеса, творчества, хобби. Понедельник опасен вредными привычками, которые напрягут. Не так хорошо оставаться одному. Но другие - неожиданны для вас, или принесут какое-то разочарование. Во вторник - выяснение отношений. 7 ноября мечты и планы коснутся домашних дел или праздников. Ваши любимые в скором будущем усилят свое положение, дети - тоже. Это же относится к хобби и всему тому, что любимо вами. Пятница собирается устроить встречу со старыми знакомыми. Возможно, вы вместе учились или работали, тогда быстро найдете общий язык. В выходные займитесь проблемами других людей, кто-то спланирует путешествие. Львы останутся достаточно тверды характером, постоянны, добросовестны, будут стремиться к возвышенному, благодаря новолунию в четвертом секторе.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Дева

Под влиянием собственных желаний Девы займутся делами домашней сферы. С понедельника начнется завершающая фаза раскрытия тайн тех, кто вам близок. Во вторник не очень хорошо ездить в гости к родне, чрезмерно утомляться, искать приключений. Гороскоп указывает, что среда приведет Дев в неизведанное жизненное пространство. А вскоре то, что поддерживает это пространство, значительно усилится и укрепит базу Дев. Работа найдет к вам дорогу в любом случае. Во второй половине периода займитесь стабилизацией старых партнерских проблем, постарайтесь понять и простить. Иначе в скором времени произойдет обострение напряженности, ибо Марс собирается переходить в Рыбы. Многие заплатят за то, чтобы попутешествовать там, где уже бывали. В выходные - активный отдых, но желательно не переусердствовать. Произойдут поездки, общение, знакомства , во всем следует быть осторожнее.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Весы

Основной темой для Весов будут дела ближайшего окружения, возможно, предстоит отправиться в дорогу. Имущественные вопросы также встанут на повестку. Произойдут какие-то изменения в доходах, и многие Весы пострадают из-за разочарования. Хотя будут и такие, кто просто перестанет думать о своей зарплате. Во вторник - развлечения в местах общего пользования, спорт, свидания. Среда посвятится поездке. Передвижения четверга связаны со своим имуществом. Или совершаются на своей автомашине. Пятница отметит усиление позиций, но вы, по-прежнему, будете сомневаться в себе. В субботу дети и дом будут главной спецификой. 11 числа занимайтесь своими делами, имуществом, финансами. Помогите материально друзьям. Их праздники влетят вам в копеечку.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Скорпион

Основной темой будут материальные или имущественные вопросы. Совместные капиталы, займы, отдача долгов разволнуют Скорпионов. Начало фазы принесет перемены на работе или в здоровье. 6 ноября ожидаются бытовые заботы о доме. В среду придётся отдать долг или что-то купить для себя. В пятницу нарисуется тайный воздыхатель, но неуверенность Скорпионов не покинет. Субботу посвятите поездкам по магазинам, по ремонтным нуждам. В воскресенье займитесь собой, пообщайтесь с дальними родственниками. Посетите интернет или дальние края, о чём намекнет новолуние в знаке Асцендента. Отдельные представители знака станут эгоистичны, они легко будут вступать в контакты, но в то же время обладать самоконтролем. Им удастся использовать способности в своих целях, нередко духовного плана.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Стрелец

Главные события, которые произойдут с 5 по 11 ноября, для большинства Стрельцов будут связаны со второй половинкой. У некоторых представителей знака оживятся деловые контакты или появится человек, которому будет нужно ваше внимание. Но не все окружающие будут искренни. Многие Стрельцы постараются залечь на дно, ибо поймут, что кое-что происходит помимо их воли. В начале периода опасны дальние дороги и злые языки. Дети потребуют поездок и вложений моральных и материальных. Успех робко постучится к вам рано или поздно. Хотя вы и не поймете, что это именно он. Ну, или, она. Начальство тоже не стоит сбрасывать со счетов, оно ищет к вам подход. В середине недели вы - в шаге от успеха. Скоро случится счастливое перерождение. Хотя в отношениях с коллективом придется повторять прошлые уроки. Суббота заставит тратить кровные на семью, родственников, магазины. 11 числа придется заниматься чем-то не очень радостным, хотя самое интересное можно найти в закрытых местах или развлекательных поездках, о чем свидетельствует Марс в третьем секторе гороскопа .

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Козерог

У Козерогов появятся какие-то скрытые делишки. Многие представители знака отодвинут заботы "на потом". Или просто постараются их не замечать. Желание получить свое или даже чужое появится вследствие растрат на собственные нужды. Всё это может привести к кризисным ситуациям уже с 5 по 7 ноября. Некоторые даже приболеют и отправятся добывать больничный лист. Домашние животные явятся предметом забот и трат. Во второй половине недели Козероги поймут, что расходы скоро окажутся угрожающими. Однако Венера, вошедшая в дом успеха, подбодрит и вернет к стабильности. Ближе к выходным решайте свои личные вопросы, но не забывайте и про общество, где начнет зреть зерно, посаженное на ваши средства. Планы будут касаться перестройки домашнего уклада, приготовьтесь за это рассчитаться. Вторая половинка желает праздника за ваш счет.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Водолей

В первой декаде ноября появятся друзья или обновится сам дружеский круг. Желание добиться успеха собственными силами и способностями не может не вызывать уважения, разрушения должны быть оставлены позади. Всё же постарайтесь сотрудничать с партнерами, так вы быстрей придете к цели, особенно в понедельник. А вот во вторник вы сами всем нужны. Во второй половине недели Водолеи поймут, что некий проект на работе подходит к концу и должен преобразоваться в нечто более привлекательное, может, в премию или зарплату. Вскоре встанут на ноги друзья, которые долго сидели сиднем, их положение укрепится, и вместе с этим у Водолеев появятся новые горизонты. Кому-то предстоит встреча с давними знакомыми, вероятно, это будет связано с прошлой деятельностью и принесет в будущем доход. Воскресный день просто создан для того, чтобы построить наполеоновские планы, чему поможет новолуние в 10 доме.

Гороскоп на неделю с 5 по 11 ноября Рыбы

Свое дело соберется принести Рыбам успех. Для многих станут важны дела домашние. Вторая половинка окажется вашим проводником в зону успеха. Хотя не все поторопятся вслед за ней и подзадержатся еще на какое-то время в зоне комфорта. Может, потому, что здоровье подведет именно в понедельник, хотя, чтобы счастье случилось, стоит этим заняться вплотную. Подчиненные вам посочувствуют в первую половину ноября. Гороскоп предупреждает, что не стоит полагаться на иностранцев, они что-то затевают. В среду вторая половинка или партнеры будут важны для будущего успеха. В четверг Рыбы зависнут на краю, они стоят у открытых дверей к признанию и счастью, которое готово принять их в свои объятия на ближайший год, по крайней мере. 9 числа предстоит вернуться к непростым ситуациям, в которых можно постепенно адаптироваться. Выходные дни посвятите общественным местам, дальним странам, зарабатыванию преподаванием или репетиторством. Наконец, просто отдохните, к чему призывают планеты в 9 доме.