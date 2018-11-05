Обнаружены новые причины сердечных приступов и инсультов

Специалисты Массачусетской больницы общего профиля в Бостоне (США) показали, что хроническое воздействие шума увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на medicalxpress.com.



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В исследовании приняли участие 499 человек, возраст которых в среднем достигал 56 лет. Добровольцам была проведена позитронно-эмиссионная и компьютерная томография мозга и кровеносных сосудов. Ученые также проверили уровень воздействия шума в местах постоянного проживания участников.

По результатам сканирования была определена активность миндалевидного тела — области мозга, играющей роль в регуляции стресса и эмоциональных реакциях.

В течение следующих пяти лет от нарушений в деятельности сердечно-сосудистой системы, включая приступы и инсульты, пострадало 40 человек. Оказалось, что у людей, проживающих в условиях сильного шумового загрязнения, например, вблизи шоссе или аэропортов, миндалевидное тело было более активно, а уровень воспаления артерий выше. Риск инфаркта и инсульта при этом вырастал в три раза.