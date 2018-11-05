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Инсайдер показал, как будет выглядеть флагман Nokia 9

06.11.2018 10:53 — Разное | Tut.by  
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Компания HMD Global работает над новым флагманским смартфоном. Скорее всего, его назовут Nokia 9. Известный точными прогнозами инсайдер @OnLeaks совместно с ресурсом 91mobiles.com показал на рендерах и 360-градусном видео, как будет выглядеть устройство.


Самой интересной деталью новинки, предположительно, станет основная камера сразу с пятью датчиками. Она расположится на задней стороне смартфона в виде круга и дополнится вспышкой и сенсором, меряющим глубину в кадре.


О точных характеристиках модулей или их предназначении пока не говорится, но @OnLeaks предполагает, что там точно окажется телефото-объектив и широкоугольная камера. Скорее всего, в Nokia 9 производитель «оживит» бренд PureView, также ожидается содействие ZEISS.


Nokia 9 изготовят из стекла, за счет чего удастся реализовать беспроводную зарядку. По кабелю смартфон будет подключаться к электросети через порт USB-C, 3,5-мм разъема для наушников не предусмотрено. Габариты смартфона составят 155×75×7,9 мм. Возможно, появится и защита от воды и пыли.

Из других предполагаемых характеристик — 5,9-дюймовый экран со встроенным сканером отпечатков пальцев, процессор Snapdragon 845, до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ постоянного хранилища и аккумулятор емкостью в 4150 мАч. Операционная система — Android 9.

Скорее всего, анонс аппарата пройдет в начале следующего года. Точной цены пока не сообщается, но она наверняка окажется самой высокой среди всех новых смартфонов Nokia.

 
 
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Скорее всего, анонс аппарата пройдет в начале следующего года.
 
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