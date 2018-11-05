И может быть огонь олимпиады зажжется для кого-нибудь из них…

Еще один неоценимый подарок к празднику и доказательство большой работы по благоустройству получил наш город - обрел новую жизнь старый стадион.

На его открытие также пришли высокие гости и хозяева района и города.

Как отметил в своем выступлении председатель Ивьевского районного исполнительного комитета Александр Иванович Булак, работа проведена масштабная. Реконструированы беговые дорожки, прыжковые ямы, обустроена новая спортивная площадка, турники, трибуны, сектора. На территории школы появилась новая хоккейная площадка. Естественно, что все это будет способствовать развитию физкультуры и спорта, достижению новых спортивных успехов наших юных спортсменов.





Александр Иванович коснулся спортивной истории Ивьевщины.

С 1963 года действует детско-юношеская спортивная школа. За время существования ее трое воспитанников стали мастерами спорта международного класса, членами Национальной команды СССР и Республики Беларусь. Подготовлено несколько мастеров спорта по легкой атлетике.

За последние годы воспитанники школы становились неоднократными победителями и призерами областных и республиканских легкоатлетических соревнований.

Среди международных стартов - четыре медали на Балтийских играх в 2016 и 2017 годах. В 2016 году воспитанница школы Алеся Соколович на первенстве Европы среди юношей и девушек в г. Тбилиси стала финалисткой в метании диска.

В 2018 году Олег Томашевич занял 5 место на первенстве Мира среди юниоров и выполнил норматив мастера спорта Республики Беларусь в толкании ядра.

В 2018 году в состав Национальной команды Республики Беларусь по легкой атлетике включено 6 спортсменов - воспитанников детско-юношеской спортивной школы Ивьевского района.

Учащиеся Ивьевского района трижды за последние четыре года становились призерами республиканских соревнований по футболу на призы Президентского спортивного клуба "Кожаный мяч".

Воспитанница кружка настольного тенниса Ивьевского центра творчества детей и молодежи, выпускница гимназии №1 Маргарита Балтушите в 2018 году стала чемпионкой Республики Беларусь по настольному теннису среди женщин…





Руководитель района продолжал называть фамилии наших детей, нашей молодежи, озвучивал результаты их побед и рекордов. И это было так приятно, так радостно, так оправданно на открывающемся после серьезнейшего ремонта стадионе.

Кстати, как сказал Александр Иванович, стадион принимает в течение года более 40 районных мероприятий, в том числе более 15 соревнований по легкой атлетике. Здесь занимаются спортом учащиеся Ивьевской средней школы и гимназии №1 города Ивье.

- Чтобы приносить стране пользу, - сказал, обращаясь к собравшимся, председатель Национального банка Республики Беларусь Павел Владимирович Каллаур, нужно следить и заботиться о своем здоровье, о своих телесных и душевных силах. Спорт - это то, что позволяет это сделать, что дает нам такое большое удовольствие даже во взрослом возрасте почувствовать себя мальчишками, гоняющими мяч на стадионе, радующимися жизни, солнцу, мирному небу. Поэтому тяжело переоценить тот подарок, который в этот ноябрьский день вручило молодежи, да и всем жителям Ивья, государство - отремонтированный, отреставрированный, хороший большой стадион.





Символический ключ от стадиона вручил директору Ивьевской средней школы Анне Казимировне Черняк председатель райисполкома Александр Иванович Булак. Был подарен и сертификат для приобретения спортивного инвентаря на новый после ремонта стадион.

Это празднество прекрасно провели и оформили литературно и музыкально учителя и учащиеся Ивьевской средней школы.

В конце праздника открытия почетных гостей пригласили на чудесную футбольную и баскетбольную площадку. И школьный вратарь нынче с гордостью может сказать, что отразил голы в свои ворота от председателя райисполкома и председателя Национального банка Республики Беларусь. Достойное начало, не правда ли?!

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.