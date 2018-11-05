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Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками

06.11.2018 11:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах. Об этом заявил Президент нашей страны 6 ноября  на встрече с группой американских аналитиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками

Подробности разговора – в следующих выпусках новостей. В программе визита в Беларусь  представителей крупнейших экспертных центров из США – переговоры в Министерстве обороны, а также знакомство с Парком высоких технологий, Минским суворовским военным училищем и музеем истории Великой Отечественной войны.

Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками

Накануне с американскими экспертами встретился министр иностранных дел нашей страны. Стороны обсудили актуальное состояние белорусско-американских отношений и перспективы их развития.
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Теги: знакомства, Новости
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь, находясь между двумя крупнейшими центрами силы, категорически не заинтересована в конфликтах. Об этом заявил Президент нашей страны 6...
 
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