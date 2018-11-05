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Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами

06.11.2018 10:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами

В автобусе находились рабочие из Беларуси, которые ехали в Москву на заработки.

Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами

По предварительной информации, водитель уснул за рулем и съехал в кювет, где микроавтобус врезался в дерево. Сейчас по дипломатическим каналам уточняется информация о гражданстве пострадавших в этой аварии.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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