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Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами
Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В автобусе находились рабочие из Беларуси, которые ехали в Москву на заработки.
По предварительной информации, водитель уснул за рулем и съехал в кювет, где микроавтобус врезался в дерево. Сейчас по дипломатическим каналам уточняется информация о гражданстве пострадавших в этой аварии.
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Новости Беларуси. Три человека погибли, еще шесть получили травмы в аварии, которая произошла утром 6 ноября под Калугой, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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