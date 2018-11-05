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В Полоцке 80-летний мужчина убил жену

06.11.2018 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Полоцке пенсионер убил жену.

По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером пятого ноября в одном из многоэтажных домов города.

Пожилых родителей пришел навестить сын. Мужчина увидел 80-летнего отца в крови и тело матери с ранениями в область лица и тела.

На место происшествия приехала милиция.

Пенсионера задержали. Он недавно перенес инсульт.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее семья в поле зрения правоохранителей не попадала.

В октябре в Калинковичах пенсионерка до смерти избила доской мужа (читать далее).
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Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Полоцке пенсионер убил жену. По информации УВД Витебского облисполкома, происшествие случилось вечером пятого ноября в одном из многоэтажных...
 
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