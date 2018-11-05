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В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять
Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии празднования 7 ноября, по традиции, открывают новые социальные, культурные, спортивные объекты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Житковичском районе возобновляется движение по мосту через Припять. Работы здесь, по поручению Президента, были проведены в рекордные сроки.
Объект стратегический и выход его из строя в декабре 2017 года фактически парализовал жизнь всего региона.
На ликвидацию последствий ЧП были брошены внушительные силы: военные начали налаживать переправу, МЧС – перевозить людей катерами, дорожники – экстренно обустраивать подъездные пути, а строители приступили к демонтажу аварийных пролётов.
Теперь над Припятью смонтированы новые конструкции, которые должны прослужить не менее ста лет.
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В Житковичском районе 6 ноября возобновят движение по новому мосту через Припять
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Новости Беларуси. В Беларуси в преддверии празднования 7 ноября, по традиции, открывают новые социальные, культурные, спортивные объекты, сообщили в программе...
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