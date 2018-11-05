В «деле БЕЛТА» появились четверо обвиняемых

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5 ноября обвинение предъявлено сотрудникам портала TUT.BY по ч.2 ст.349 Уголовного кодекса.

TUT.BY цитирует обвинение: «умышленно из корыстной и иной личной заинтересованности совершила сопровождающиеся нарушением системы защиты несанкционированные доступы к компьютерной информации, хранящейся в компьютерной системе и сети республиканского УП „БЕЛТА“, повлекшее по неосторожности причинение иного существенного вреда».

Определены сумма ущерба (от 3 тыс. до 14,23 тыс. рублей) и мера пресечения (подписка о невыезде и надлежащее поведение).

Еще четыре сотрудника TUT.BY остаются в статусе подозреваемых.

Напомним, что история с «несанкционированным доступом к информации» начала раскручиваться в августе, когда в офисах TUT.BY и БелаПАН прошли обыски и задержания, которым подверглись в том числе редакторы порталов.