Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль подешевел до минимума почти за две недели, биткойн -11.51.

Средневзвешенный курс доллара пока держится на уровне вчерашнего закрытия 2,1237 BYN/USD. Напомним, что вчера доллар завершил торги на максимуме за 3,5 недели.

Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0066 рубля до 2,4225 BYN/EUR. Это максимальный уровень за последние 19 дней.

Средневзвешенный курс российского рубля упал на 0,0016 рубля до 3,2115 BYN/100 RUB. Ниже рубль не опускался уже 13 дней.

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