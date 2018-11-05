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Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами: есть жертвы

06.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами: есть жертвы

Сегодня утром жуткая авария произошла под Калугой.

Там разбился микроавтобус с рабочими из Беларуси. Согласно данным российских СМИ, трое граждан погибли, шестеро были тяжело ранены.

Из подробностей инцидента известно, что по трассе М3 «Украина» ехал микроавтобус Citroen. Он двигался со стороны Калуги. Вероятно, водитель уснул за рулем, вследствие чего автотранспортное средство вылетело с дороги и врезалось в дерево.

От сильнейших ударов травмы, не совместимые и жизнью, получили водитель и два пассажира – они скончались на месте ДТП. Шестерых других белорусов доставили в больницу.

По предварительным данным, бус вез в Москву рабочих из Гомельской области. В посольстве РБ в России сообщили, что в настоящее время проверяют сведения о пострадавших в этом происшествии белорусах.

 

Белновости.

Фото: «Ника ТВ».

 
 
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Разбился микроавтобус с рабочими из Беларуси. 
 
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