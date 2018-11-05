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Права без срока давности. Правда ли, что водительские удостоверения советского образца совсем скоро станут недействительными?

06.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Права без срока давности. Правда ли, что водительские удостоверения советского образца совсем скоро станут недействительными?
Такой вопрос заинтересовал Николая Игоревича из агрогородка Лань Несвижского района. Автолюбитель со стажем получил свое водительское удостоверение еще в далеком 1987 году. После того как Беларусь обрела суверенитет, советскую «книжечку» без окончания срока действия он менять не стал, ведь по ней и дальше можно было спокойно ездить. Однако на днях сельчанин услышал от знакомого, что совсем скоро участие в дорожном движении с таким документом собираются запретить. Так ли это?

Начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Минского облисполкома Олег Тюрин отмечает, что говорить о введении подобных запретов в ближайшее время рано: «Ездите спокойно. Единственный момент, который стоит учитывать автолюбителям с водительским удостоверением советского образца, так это то, что они не имеют права на управление транспортным средством за границей и даже в России. Ведь подобный документ не соответствует стандартам Венской конвенции о дорожном движении, так что все в итоге может обернуться солидным штрафом». 

В пресс-службе УГАИ МВД нам уточнили, что сейчас проводится согласование и обсуждение возможности внесения ряда поправок в Закон «О дорожном движении», среди которых и признание недействительными водительских удостоверений времен СССР и бессрочных документов, выданных до 1995 года. Подобные изменения могут вступить в силу уже с 1 января 2020 года. Госавтоинспекторы объясняют, что такие меры необходимы для борьбы с подделками, ведь в отличие от советских прав современные имеют около десяти степеней защиты. Есть и еще один важный момент. Со старыми документами у белорусских водителей зачастую возникали сложности с арендой автомобилей, особенно в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, где без международных прав сделать это не получится. 

Что такое международное водительское удостоверение? Это книжка формата А6 со всей нужной информацией на нескольких языках, включая государственные, которую будут выдавать на три года на основании национальных прав. К слову, для езды по территории Беларуси этот документ не понадобится.

Если говорить о правах времен СССР, то обменять на современные их можно в любом подразделении МРЭО ГАИ по месту жительства. Для этого необходимо написать заявление, принести справку о прохождении медкомиссии, паспорт, старые права и квитанцию об оплате пошлины. Если все в порядке, за новое удостоверение и талон потребуется заплатить две базовые величины (около 50 рублей), а также почти 3 рубля за компьютерные услуги и оформление документов. На данный момент водительское удостоверение выдается на 10 лет. Напомним, штраф за езду без прав сегодня может составить от 5 до 20 базовых величин, то есть от 122,5 до 490 рублей.  

 

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