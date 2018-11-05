Городокщина представлена в Москве

Комплексная презентация Витебской области в Посольстве Республики Беларусь в Российсской Федерации, состоявшаяся 19 октября, включала представительство и городокского края.

Были представлены экспозиции промпредприятий, включая СООО «Ланатекс», цеха которого расположены в Городке. Прошли презентации предприятий, среди которых — концерн «Детскосельский» (филиал «Вировлянский» работает на Городокщине). Был представлен культурный потенциал. Мастера, в числе которых были городокские — народный мастер Беларуси Марина Гущо и Иван Каратаев (на снимке) — проводили мастер-классы.





М. Гущо представляла ткачество, И. Каратаев — набойку (нанесение на ткань рисунков специальными деревянными формами с рельефным узором).

Светлана ЯКОВЛЕВА.