|
Городокщина представлена в Москве
06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Комплексная презентация Витебской области в Посольстве Республики Беларусь в Российсской Федерации, состоявшаяся 19 октября, включала представительство и городокского края.
Были представлены экспозиции промпредприятий, включая СООО «Ланатекс», цеха которого расположены в Городке. Прошли презентации предприятий, среди которых — концерн «Детскосельский» (филиал «Вировлянский» работает на Городокщине). Был представлен культурный потенциал. Мастера, в числе которых были городокские — народный мастер Беларуси Марина Гущо и Иван Каратаев (на снимке) — проводили мастер-классы.
М. Гущо представляла ткачество, И. Каратаев — набойку (нанесение на ткань рисунков специальными деревянными формами с рельефным узором).
Светлана ЯКОВЛЕВА.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комплексная презентация Витебской области в Посольстве Республики Беларусь в Российсской Федерации, состоявшаяся 19 октября, включала представительство и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)