Перезахоронили останки героев Городокщины

Торжественное и одновременно грустное мероприятие состоялось в д. Морозово Руднянского сельского совета 31 октября. Здесь были перезахоронены останки семи красноармейцев, найденные в сентябре во время поисковых работ 52-го отдельного специализированного поискового батальона вблизи этого населенного пункта.

- Самое дорогое, что у них было, свои молодые жизни, положили эти ребята на алтарь Победы, — обратился к участникам траурной церемонии председатель Руднянского сельисполкома Леонид Попов. – До конца они выполнили свой воинский и гражданский долг. Наш долг — помнить о них, хотя имена их остались неизвестными. Сегодня они успокоятся вечным сном рядом со своими соратниками по оружию. Под этим обелиском их более 200 человек …

В мероприятии приняли участие д. о. военного комиссара района Александр Ляховский, представители в/ч 94017, общественность, местные жители. Героям были преданы заслуженные почести. Звучали прочувствованные речи из уст начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светланы Мозжаровой, главного специалиста управления делами райисполкома Владимира Шильцова, председателя райорганизации «Коммунистическая партия Беларуси» Максима Лыхолата. Играл военный оркестр, у памятника застыл торжественный караул, были даны залпы салюта. На обтянутые красной тканью ящики с останками, опущенные в братскую могилу, по традиции люди бросили по три горсти земли. К памятнику возложили цветы и венки.





- Не дай бог такой войны, — смахивая слезы, шептали местные бабушки. Сестрам Марии и Юлии (в девичестве Глазуновым) пришлось пережить оккупацию. Младшей, Юле, в июне 41-го было всего два месяца. Старшая, Мария, помнит, как, привязав ее к себе платком, пряталась от врагов в лесу. — Немало солдатиков наших вокруг осталось непогребенных, неизвестных. И нам неизвестно, где похоронен наш отец, Иван Ефимович. Получили только бумагу, что пропал без вести в октябре 44-го. Сколько будем жить — будем помнить наших освободителей, благодарить их за то, что вернули мир на нашу землю.

Поисковые работы ни прекращаются. Только за 2017 году удалось, как рассказала С.В. Мозжарова, установить имена более 700 наших освободителей, которые до сих пор были неизвестны. Их заносят на мемориальные плиты, сообщают сведения о них родным.

- Помню времена, когда во вторник после Троицы у этого обелиска собирался весь колхоз на помин, — вспоминает прошлое еще один ребенок войны, Зинаида Круглякова. — Сегодня здесь собрались солдатики молодые, школьники. Нас не станет — им нужно перенимать нашу вахту памяти, которую мы несем, ухаживая за воинским захоронением, плача по нашим (все они здесь — наши!) солдатах.

Светлана Яковлева.