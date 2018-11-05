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Изменения по адресам

06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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26 октября 2018 г. Национальным кадастровым агентством Республики Беларусь в реестре административно-территориальных и территориальных единиц на основании решения Витебского областного Совета депутатов от 13.09.2018 г. № 47 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Городокского района Витебской области» зарегистрированы следующие изменения административно-территориального устройства:

  упразднение Руднянского сельсовета;

  изменение границ Езерищенского сельсовета путем включения в его состав деревень Жуково и Мартыненки, относившихся ранее к Бычихинскому сельсовету, и деревень Дубровки, Задрачье, Кудины, Ляховка, Марченки, Прудок, Рудня, Солодухи,относившихся ранее к Руднянскому сельсовету;

  изменение границ Меженского сельсовета путем включения в его состав деревень Андреево, Астапковичи, Борки, Газьба, Гати, Луговские, Репище, Халипы, Шмани, относившихся ранее к Руднянскому сельсовету.

  Соответствующие изменения внесены в реестр адресов.

  С указанной даты всеми государственными органами при оформлении любых документов, в которых отражаются место жительства (пребывания) граждан, адреса объектов недвижимого имущества (капитальных строений и земельных участков), следует учитывать изменение новой территориальной принадлежности вышеперечисленных сельских населенных пунктов в соответствии с официальными данными реестра административно-территориальных и территориальных единиц и реестра адресов.

  Внесение изменений по адресам в документы граждан и организаций осуществляется соответствующими организациями по заявительному принципу по мере поступления обращений, а также при заключении новых договоров, сделок с недвижимостью, постановке на учет, оформлении правоудостоверяющих документов и совершении иных административных процедур.

Отдел землеустройства райисполкома.

 
 
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26 октября 2018 г. Национальным кадастровым агентством Республики Беларусь в реестре административно-территориальных и территориальных единиц на основании...
 
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