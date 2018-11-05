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Победа городокчанки на конкурсе фоторабот

06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Учащаяся 10 «А» кл. СШ № 2 г. Городка Дарья Петрухина заняла 1-е место в конкурсе фоторабот за серию снимков «Деревня Остравляне» на фестивале молодежи белорусско-российского приграничья «С чего начинается Родина?», который проходил в г. Витебске 19-21 октября. Ей также вручили сертификат на восьмидневную поездку в Россию в рамках культурно-образовательного проекта «Этот век из вдохновенья, этот век из серебра», посвященного поэтам Серебряного века.

 

Победа городокчанки на конкурсе фоторабот

На снимке: Дарья Петрухина и Леонид Кузнецов

Подробнее читайте в №83  от  30.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 

 
Теги: Витебск
 
 
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Учащаяся 10 «А» кл. СШ № 2 г. Городка Дарья Петрухина заняла 1-е место в конкурсе фоторабот за серию снимков «Деревня Остравляне» на фестивале молодежи...
 
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