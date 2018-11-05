Магазины, автолавки на Городокщине

37 магазинов, 12 объектов общепита, шесть автомагазинов райпо обслуживают жителей Городка и сельских населенных пунктов района. Увеличение количества частных торговых объектов, появление в райцентре крупных торговых сетей подстегивает потребкооператоров перестраивать работу, менять форматы магазинов, улучшать качество услуг.





Подробнее читайте в №83 от 30.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .