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Магазины, автолавки на Городокщине
06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
37 магазинов, 12 объектов общепита, шесть автомагазинов райпо обслуживают жителей Городка и сельских населенных пунктов района. Увеличение количества частных торговых объектов, появление в райцентре крупных торговых сетей подстегивает потребкооператоров перестраивать работу, менять форматы магазинов, улучшать качество услуг.
Подробнее читайте в №83 от 30.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
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37 магазинов, 12 объектов общепита, шесть автомагазинов райпо обслуживают жителей Городка и сельских населенных пунктов района. Увеличение количества частных...
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