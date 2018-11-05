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Перемены в Езерище

06.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Горпоселок Езерище в этом году был включен в программу благоустройства населенных пунктов Витебщины, разработанную по поручению главы государства. На преобразование г.п. Езерище выделено 3 млн 677 тыс. бюджетных средств, из них на 16 октября освоено 2 млн 99 тыс. 707 руб.

Перемены в Езерище

  — Поселок с каждым днем приобретает все более ухоженный и современный вид, — говорит председатель Езерищенского сельисполкома Владимир Каторжевский. — Мы, со своей стороны, постоянно работаем с населением по приведению в порядок частных подворий, обкашиваем траву, вырубаем кустарники. Пусть наш труд иногда незаметен, но он очень важен. В реконструкции и благоустройстве Езерища должны принимать участие не только строительные организации, но и каждый из нас, жителей поселка.

 

Подробнее читайте в №83 от  30.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv .

 
 
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Горпоселок Езерище в этом году был включен в программу благоустройства населенных пунктов Витебщины, разработанную по поручению главы государства. На...
 
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