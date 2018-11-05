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Астрофизики считают, что астероид Оумуамуа может быть посланцем внеземной цивилизации

06.11.2018 11:23 — Разное | Tut.by  
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Первый из обнаруженных учеными астероидов, попавших извне в нашу Солнечную систему, и получивший название Оумуамуа (по-гавайски — «посланец издалека»), является зондом, направленным внеземной цивилизацией. Такую гипотезу выдвинули астрофизики Гарвардского университета Ави Лоеб и Шмуэль Биали. Их доклад публикует специализированный журнал The Astrophysical Journal Letters («Письма в астрофизический журнал») в номере, выходящем в свет 12 ноября.


Как сообщил в понедельник телекомпании NBC Лоеб, необычная сигарообразная форма, нехарактерная траектория движения, особенности его ускорения во время перемещения внутри Солнечной системы отличают данный объект от известных науке астероидов и комет. Исследователи не исключают, что это «может быть полностью управляемый зонд, направленный к Земле специально внеземной цивилизацией».

Астрофизики на основе математических подсчетов сравнивают принцип движения Оумуамуа с испытательным кораблем LightSail американского Планетарного общества, оснащенным «солнечным парусом». Авторы работы называют объект «Световым парусом искусственного происхождения» и признают, что у них пока недостаточно научных сведений, чтобы обосновать свою гипотезу. «Без дополнительных сведений невозможно угадать точное назначение Оумуамуа», — оговорился Лоеб, отвечая на вопросы NBC.

Первые наблюдения объекта были проведены 19 октября 2017 года с телескопа Pan-STARRS-1, расположенного на Гавайях и предназначенного для наблюдений за кометами. Первоначально предположение о том, что обнаружена новая комета, не оправдались: объект не был окружен газо-пылевым облаком и, кроме того, его скорость была значительно больше, чем у комет. Астероид озадачил астрономов и своей сигарообразной формой: его ширина была примерно в шесть раз меньше длины, и он вращался по продольной оси, подобно брошенной в пространство палке.

Согласно одной из гипотез, астероид обрел такую форму после столкновения с другим небесным телом. Согласно другой гипотезе, он сформировался в таком виде под сильным гравитационным воздействием планеты-гиганта. С точки зрения Лоеба, Солнечная система могла случайно налететь на Оумуамуа подобно тому, как «корабль сталкивается с буем на поверхности океана».

Предварительные расчеты траектории Оумуамуа дают основания полагать, что астероид прибыл в Солнечную систему от самой яркой звезды в созвездии Лиры — Веги. Двигаясь по гиперболической траектории, он находится на пути к внешним границам Солнечной системы и уже недоступен для наблюдения. По оценкам NASA, такие астероиды в теории пролетают через нашу Солнечную систему примерно раз в год.

 
 
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Исследователи не исключают, что это "может быть полностью управляемый зонд, направленный к Земле специально внеземной цивилизацией".
 
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