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Беларусь на 17-м месте в рейтинге сильнейших армий Европы

06.11.2018 11:28 — Разное | KYKY  
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Издание Business Insider опубликовало Firepower Index-2018 − рейтинг 25-и сильнейших армий Европы. Беларусь в нём заняла 17-е место, Россия же возглавила список. При этом в мировом рейтинге Military Strength Ranking наша страна занимает 41-е место (а в прошлом году была на 49-й строчке).

Беларуская армия по силе сопоставима с румынской. Но у нас меньше оборонный бюджет − 750 миллионов долларов по сравнению с 2,19 миллиарда у Румынии. При этом у нас примерно на 220 тысяч больше солдат.

Первое место в рейтинге сильнейших армий Европы заняла Россия, у которой больше 3,5 миллионов военнослужащих, а оборонный бюджет составляет 47 миллиардов долларов. Второе место − Франция, 40 миллиардов долларов. Третье место − Великобритания, у которой бюджет даже больше, чем у России, − 50 миллиардов долларов. Но всего 279 тысяч военнослужащих.

Худшие армии Европы − у Бельгии, Португалии и Словакии. При этом оборонный бюджет у них значительно больше беларуского − пять, четыре и один миллиард долларов соответственно.

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Издание Business Insider опубликовало Firepower Index-2018 − рейтинг 25-и сильнейших армий Европы. Беларусь в нём заняла 17-е место, Россия же возглавила список. При этом в мировом...
 
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