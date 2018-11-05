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В соцсетях пишут о бунте в колонии под Ивацевичами. Госорганы всё отрицают

06.11.2018 10:37 — Разное | KYKY  
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5 ноября в паблике «Беларуская Турма» во «Вконтакте» появилась информация о бунте в исправительной колонии 22 («Волчьих норах») под Ивацевичами. Департамент по исполнению наказаний всё отрицает.

Как написали в соцсети, бунт произошёл с субботы на воскресенье. «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!». Сообщается, что они ждали начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но он не приехал.

Сам Департамент в комментарии TUT.by опроверг информацию. Замначальника УДИН МВД по Брестской области Алексей Гайдук был краток: «Никакого бунта не было».

В паблике написали также о том, что как раз брестское управление Департамента временно заменяет администрацию «Волчьих нор». Но начальник ИК №22 Андрей Квашевич опроверг и эту информацию − он 6 ноября находится на рабочем месте. Журналистам он также сказал, что никакого бунта не было.

 

Исправительную колонию № 22 в народе называют «Волчьи норы». Она находится в Ивацевичском районе. Здесь отбывают сроки люди, которые впервые были осуждены за преступления, связанные с наркотиками.

 
 
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5 ноября в паблике «Беларуская Турма» во «Вконтакте» появилась информация о бунте в исправительной колонии 22 («Волчьих норах») под Ивацевичами. Департамент по...
 
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