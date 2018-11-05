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Группа Spice Girls объявила о воссоединении. Но без Виктории Бэкхем
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Группа Spice Girls объявила в своём твиттере о первом за десять лет гастрольном туре по Великобритании. Билеты начнут продавать уже в эту субботу, а концерты пройдут в июне.
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