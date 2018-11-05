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Гродненец похитил со счета общественного объединения более Br60 тыс.

06.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Гродненец похитил у общественного объединения более Br60 тыс. под видом помощи с проведением банковских платежей. Информация об этом размещена на сайте Генеральной прокуратуры. 

Прокуратура Гродненской области изучила и направила в областной суд уголовное дело по обвинению 31-летнего мужчины в хищении денежных средств в особо крупном размере путем введения в компьютерную систему ложной информации (ч.4 ст.212 УК).

Мать мужчины работала казначеем общественного объединения средних медицинских работников Гродненской области, и сын часто помогал ей с банковскими платежными операциями. У мужчины, ранее судимого за мошенничество, был свободный доступ к электронному ключу системы дистанционного банковского обслуживания "Клиент-банк". В какой-то момент он решил с помощью этого улучшить свое материальное положение.

"Мужчина начал регулярно перечислять различные суммы с банковского счета общественного объединения на свой расчетный счет как индивидуального предпринимателя. Всего с января по июль 2018 года под видом платежей контрагенту он провел 36 транзакций и похитил более Br60 тыс.", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета по Гродненской области. Примененную ранее к обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
 
 
 
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Гродненец похитил у общественного объединения более Br60 тыс. под видом помощи с проведением банковских платежей. Информация об этом размещена на сайте Генеральной...
 
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