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Алексей Бага - о том, как БАТЭ отметил 15-е золото, об арене имени Капского, игре с "Челси" и карьере Глеба

06.11.2018 11:36 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал жуналисту «Прессбола» Владимиру Пирогу о том, как команда отметила чемпионство, про тост в честь Анатолия Капского, поделился мнением о завершении карьеры Александра Глеба и ожиданиями от матча с «Челси» в Лиге Европы. Беседу опубликовал официальный сайт ФК БАТЭ.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— О чем думали, когда публика «Борисов-Арены» хлынула на газон стадиона после матча с «Неманом»?

— Неожиданная акция! Сначала даже немного испугался. Но ведь эмоции болельщиков можно понять. Кстати, заметил и на трибунах, и на поле много детей. Люди пришли семьями, и это отрадно.

— Команда раздарила что-то на сувениры?

— Из экипировки точно ничего: сезон надо доиграть. Мне же несколько раз пришлось культурно отказать на просьбы насчет памятной майки с тремя звездами, цифрой «15» и надписью о Капском, который всегда с нами. Прежде всего поэтому она для меня дорога. В раздевалке поблагодарил ребят за то, что выполнили обещанное друг другу 24 сентября. Анатолия Анатольевича нам очень не хватает и в радости, и в горе. Его разговоров, звонков, шуток, критики, поучительных историй…

3 ноября командой заехали на кладбище: рядом с нами Анатольича было так много… Каждый что-то вспомнил и нашел, о чем подумать.

— Уже похоже на секрет полишинеля, что в роли главы клуба его заменит сын Андрей.

— Не готов ответить. Во-первых, еще продолжается сезон. Во-вторых, это вопрос не одного дня — всему свое время.

— Сколько сообщений получили сразу после матча?

— Когда включил телефон, насчитал около шестидесяти. И друзья из нефутбольных сфер, и Пахарь, и Гамула… А первый звонок удалось поймать от мамы. Второй — из города-героя Москвы: Ермакович набрал на телефон Андрея Капского, и он передал мне трубку на два слова. А потом начался приятный «дурдом» поздравлений от разных людей.

— Самое ценное из них, если исключить команду и клуб?

— Не буду оригинален: от супруги, детей и родителей.

— Чем занимается ваша жена?

— Она тренер по художественной гимнастике. Старшей дочке двенадцать, младшей — три.

— Как спалось перед игрой с «Неманом»?

— Нормально, ведь взяли шесть важнейших очков в Гомеле и Бресте. В то же время когда из-за дисквалификации выпадает Дмитрий Бага, а из-за температуры Мирко Иванич… Хотя, даже видя лица всех ребят на установке, был за результат спокоен. Но понимал: с гродненцами придется очень тяжело. Опытная играющая команда, и это не дежурные слова. А у нас четвертый матч за одиннадцать дней… Однако в то, что нас ждет золотой финал, верил практически на сто процентов — БАТЭ должен был стать чемпионом в Борисове.

— Приоткроете завесу: чего ждать с кадрами в проекции на следующий сезон?

— Дай бог, попадем в плей-офф Лиги Европы. Плюс много футболистов играют в сборных. Вполне возможно, поступят предложения по Иваничу, Туоминену. Нетрудно предположить серьезный интерес к Щербицкому. Заканчиваются контракты у многих ребят, которые у нас давно, — с ними тоже будем разговаривать. Естественно, наметки есть. Но говорить о конкретике пока не приходится. Каждая зима по-своему сумасшедшая: планировать можно одно, а получится другое. Но, как я вижу, костяк у нас сохранится — это как минимум. Ребята готовы играть за Борисов и дальше.

— Решение Глеба завершить карьеру бесповоротно?

— Не знаю. Может, спросите у него зимой — после паузы? Все видят, какой это игрок. Несмотря на то что первого мая ему исполнится 38 лет, даже сейчас он бриллиант белорусского футбола.

— Кто из подопечных удивил?

— Конечно, здорово проявил себя Скавыш. Принести столько победных очков, выходя на замены! Забивать такие ценные голы, не будучи футболистом стартового состава, — это тебе не четвертый или пятый в игре… А каркас в лице Стасевича, Драгуна, Баги, Филиповича, Риоса вообще не обсуждается. Впряглись в воз в апреле и до сих пор его волокут. Плюс добавлю сюда Филипенко. Впрочем, хочется выразить респект всей команде — за понимание и непонимание.

-?

— Прекрасно осознаю, что для кого-то был не совсем хорошим — например, в смысле предоставления практики. Но это нормальная внутрикомандная жизнь.

— Выпустив Березкина, опять угадали с заменой. Насколько в сезоне помогала интуиция?

— Не стану говорить о какой-то большой интуиции — только начинаю самостоятельный тренерский путь. Ребята, выходящие со скамейки, усиливают игру и забивают победные мячи? Значит, у нас сильная команда, в которой все упорно трудятся, ждут своего часа и вносят лепту в общий успех. Березкин — яркий пример. Футболист «молодежки», но в клубе по разным причинам ему было тяжело попасть в состав. В том числе из-за травмы колена, полученной в Городее. Тем не менее Женя работал, терпел, жил интересами команды — и забил чемпионский гол.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— Золото в роли главного тренера — новые ощущения?

— Когда обнимаешься с ребятами и поднимаешь с ними бокал шампанского, эмоции прежние. А вот голова уже где-то там, далеко… Как выстроить предсезонку и сборы? Кого оставлять? Кого приглашать? Как дальше будет развиваться команда и ты сам? Если честно, иногда просто «зависаю» в мыслях. Хотя радость от этого ничуть не уменьшается — напротив, преобладает над всем!

— Как отметили?

— Без фанатизма. Поужинали в минском ресторане, посидев полтора-два часа в теплой атмосфере. А потом по домам и семьям — во вторник тренировка. Естественно, произнесли тост за Анатольича — и за победу.

— Когда автобус выруливает на стоянку перед раздевалками, вы видите его цветное фото на фасаде «Борисов-Арены».

— Не только. Едешь в Дудинку не в игровой день — большой портрет виден прямо с дороги. И мне всегда хочется кивнуть ему, поздороваться, что-то сказать…

— Арена имени Анатолия Капского. Поддерживаете идею?

— Поддерживаю любое движение: арена, памятник, улица, турнир… Для меня это человек-феномен. За двадцать лет в футболе довести команду до «Сан-Сиро» и «Камп Ноу» удается считанным руководителям.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

— БАТЭ оформил досрочное чемпионство с большим очковым отрывом. Вы настолько сильнее «Шахтера», минского «Динамо» и «Витебска»?

— Нет. Главное наше преимущество в том, что не растеряли «свои» очки. Да, был болезненный прокол с «Ислочью», хотя запас уже имелся — и неплохой. Плюс, повторюсь, «позолоченные» победы над «Гомелем» и брестским «Динамо» произошли очень вовремя.

— «Динамо» с «Витебском» уповают и на БАТЭ — если брать игру 28-го тура с «Шахтером». Или вас мало волнует, кто на кого возлагает дополнительные надежды?

— Сейчас у нас «Челси». Потом — важнейшие игры сборной, где наши ребята должны помочь решить задачу. А потом Солигорск. Но кто бы там ни вышел на поле в составе БАТЭ и как бы ни складывалась турнирная ситуация — будем играть только на победу. Это имидж, который нам дорог.

— В чемпионате вам можно включать ротацию. Намерены?

— Да. Не в авральном порядке, но давать практику тем, кого задействовали меньше. При этом лишний раз подчеркиваю: у нас максимальные задачи на каждый оставшийся матч.

— На повестке дня «Челси». Если объективно, шансов мало?

— И перед первой игрой понимали: это космос. Все, что угодно, — стадион, инфраструктура, трансферы, бюджет… Однако уже «распробовали» лондонцев. А после матча в Борисове у них две важнейшие встречи чемпионата, в том числе с «Эвертоном». Ясное дело, кто бы ни приехал в составе «Челси», это все равно «топ». Но верим, что окажем сопернику серьезное сопротивление.

— Кого видите главным конкурентом в борьбе за второе место в группе «L»?

— «Види» почувствовал запах крови после неожиданной победы над ПАОКом — тяжело будет и с греками, и с венграми.

— Три звезды над эмблемой нанесут на майки БАТЭ перед этим матчем Лиги Европы?

— Ох ты, даже не знаю… Но поинтересуюсь обязательно. Интересная идея!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, как команда отметила чемпионство, про тост в честь Анатолия Капского, поделился мнением о завершении карьеры...
 
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