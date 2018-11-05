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Госдолг Беларуси в сентябре вырос до 44,6 млрд. рублей

06.11.2018 11:13 — Разное | Партизан  
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Внешний государственный долг Беларуси в сентябре сократился по сравнению с августом, однако из-за роста курсов доллара США по отношению к белорусскому рублю совокупный государственный долг страны, выраженный в белорусских рублях, увеличился на 0,6 млрд. рублей и составил 44,6 млрд. рублей.

С начала текущего года он поднялся на 2,4 млрд. рублей, то есть на 5,7%.

Внешний государственный долг в сентябре снизился на 9,9 млн. долларов, а с начала года — на 183 млн. долларов, и составил на 1 октября текущего года 16,5 млрд. долларов.

Белорусский Минфин привлек за январь—сентябрь 2018 года внешние государственные займы на 1 718,4 млн. долларов. Это без учета кредита на строительство БелАЭС. 668,7 млн. долларов предоставили РБ правительство и банки РФ, 600 млн. долларов было получено в результате размещения еврооблигаций, 325,9 млн. долларов предоставили китайские банки, 119,8 млн. долларов США — МБРР, 4 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.

В сентябре Минфин получил кредиты на 85,9 млн. долларов. Из них 54,8 млн. долларов от правительства и банков РФ, 11,9 млн. долларов от китайских банков, 19,2 млн. долларов — от МБРР.

Затраты Минфина на погашение внешнего государственного долга за январь—сентябрь составили 1 763,4 млн. долларов. Из них 800 млн. долларов ушло на выплаты по еврооблигациям, 341,4 млн. долларов Минин уплатил банкам Китая,

306,8 млн. долларов — правительству России, 264,8 млн. долларов — Евразийскому фонду стабилизации и развития, 48,7 млн. долларов — МБРР, 1 млн. долларов ЕБРР и СИБ и 0,7 млн. долларов — Товарно-кредитной корпорации США.

В сентябре Минфин погасил данный долг на 126,4 млн. долларов. Самые значительные выплаты были совершены Евразийскому фонду стабилизации и развития: 68,2 млн. долларов. Кроме того, китайским банкам было уплачено 3,7 млн. долларов, правительству РФ — 60,6 млн. долларов, 8,9 млн. долларов — МБРР, 0,6 млн. долларов — ЕБРР и СИБ.


Внутренний государственный долг Беларуси в сентябре увеличился на 83 млн. рублей и достиг на 1 октября текущего года 9,6 млрд. рублей. С начала года он поднялся на 456,2 млн. рублей (с учетом курсовых разниц), то есть на 5%.

Минфин за девять месяцев 2018 года разместил на внутреннем рынке РБ валютные облигации на 281,8 млн. долларов, а погасил валютные облигации на 260,7 млн. долларов, а рублевые — на 23,1 млн. рублей.

 
 
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Внешний государственный долг Беларуси в сентябре сократился по сравнению с августом, однако из-за роста курсов доллара США по отношению к белорусскому рублю...
 
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