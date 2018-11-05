ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крепости Путина» в Беларуси не будет

06.11.2018 11:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает корреспондент БЕЛТА.

«Крепости Путина» в Беларуси не будет
РИА Новости
Александр Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее, на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил белорусский лидер. По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. 

"Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко. "Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заявил глава государства.

Напомним, что пару дней назад именно Лукашенко сообщил о том, что Россия и Беларуси готовят адекватный ответ на так называемый «форт Трампа» –  военных баз США в Польше. Аналитики тут же заговорил о возможном ответе – создании «крепости Путина», проще говоря  – российских военных баз. 

Вопрос этот периодически обостряется с 2015 года, после того как президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и РБ о российской авиабазе на белорусской территории. Но Лукашенко тогда заявил: «Нам не нужна база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше (премьер-министру Дмитрию) Медведеву».

В конце мая этого глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркивал: «На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Белоруссии, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе». Однако Макей при этом оговорился, что Минск будет учитывать шаги соседей.

«Форт Трампа» в Польше это, конечно, те самые «шаги соседей». Хотя пока никаких официальных документов по этому поводу нет. Но 

В частности, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил интернет-изданию «Взгляд», что  если поляки и цы все-таки договорятся, то Москве и Минску действительно потребуются дополнительные военные силы на территории Беларуси. «Речь идет о размещении на одном из белорусских аэродромов полноценной российской авиабазы, находящейся, соответственно, под российской юрисдикцией, с группировкой новейших истребителей, оснащенных высокоточным оружием. Это был бы лучший ответ на агрессивные планы Варшавы и Вашингтона. Тем более у нас союзное государство, совместное военное планирование», – подчеркнул Коротченко.

Как видим, Луашенко тоже ссылает на союзное государство и единое военное планирование. Но ответ все-таки «Нет!»


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Об этом глава белорусского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В «деле БЕЛТА» появились четверо обвиняемых
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.11.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
06.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика