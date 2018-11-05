«Крепости Путина» в Беларуси не будет

Александр Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее, на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил белорусский лидер. По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси.





"Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко. "Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заявил глава государства.





Напомним, что пару дней назад именно Лукашенко сообщил о том, что Россия и Беларуси готовят адекватный ответ на так называемый «форт Трампа» – военных баз США в Польше. Аналитики тут же заговорил о возможном ответе – создании «крепости Путина», проще говоря – российских военных баз.





Вопрос этот периодически обостряется с 2015 года, после того как президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и РБ о российской авиабазе на белорусской территории. Но Лукашенко тогда заявил: «Нам не нужна база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше (премьер-министру Дмитрию) Медведеву».





В конце мая этого глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркивал: «На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Белоруссии, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе». Однако Макей при этом оговорился, что Минск будет учитывать шаги соседей.





«Форт Трампа» в Польше это, конечно, те самые «шаги соседей». Хотя пока никаких официальных документов по этому поводу нет. Но





«Взгляд» , что если поляки и цы все-таки договорятся, то Москве и Минску действительно потребуются дополнительные военные силы на территории Беларуси. «Речь идет о размещении на одном из белорусских аэродромов полноценной российской авиабазы, находящейся, соответственно, под российской юрисдикцией, с группировкой новейших истребителей, оснащенных высокоточным оружием. Это был бы лучший ответ на агрессивные планы Варшавы и Вашингтона. Тем более у нас союзное государство, совместное военное планирование», – подчеркнул Коротченко. В частности, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил интернет-изданию, что если поляки и цы все-таки договорятся, то Москве и Минску действительно потребуются дополнительные военные силы на территории Беларуси. «Речь идет о размещении на одном из белорусских аэродромов полноценной российской авиабазы, находящейся, соответственно, под российской юрисдикцией, с группировкой новейших истребителей, оснащенных высокоточным оружием. Это был бы лучший ответ на агрессивные планы Варшавы и Вашингтона. Тем более у нас союзное государство, совместное военное планирование», – подчеркнул Коротченко.





Как видим, Луашенко тоже ссылает на союзное государство и единое военное планирование. Но ответ все-таки «Нет!»



