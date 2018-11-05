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«Крепости Путина» в Беларуси не будет
Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Об этом глава белорусского государства заявил сегодня на встрече с группой американских аналитиков, передает корреспондент
РИА Новости
Александр Лукашенко упомянул и о том, что Беларусь находится в военном союзе с Россией, у которой отношения с Западом в настоящее время не самые лучшие. "Тем не менее, на территории Беларуси до сих пор нет никаких баз других государств", - заметил белорусский лидер. По его словам, очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси.
"Надуманная проблема. Мы в военно-политическом союзе с Россией. Будет здесь база военная, не будет - разницы абсолютно никакой нет. И мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим вам или кому-то показать, что мы суверенные и независимые. Мы ее не размещаем, потому что она здесь не нужна. Мы сами по нашему замыслу, военному оборонительному плану с Российской Федерацией обеспечим те функции, которые на нас возложены", - подчеркнул Лукашенко. "Более того, наши военные в состоянии эффективно противостоять, если нужно, любой агрессии и конфликту на территории Беларуси. Потому что мы на своей земле. Мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с Россией. Если бы мы это не могли сделать, поверьте, мы обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность. Пока такой необходимости у нас нет", - заявил глава государства.
Напомним, что пару дней назад именно Лукашенко сообщил о том, что Россия и Беларуси готовят адекватный ответ на так называемый «форт Трампа» – военных баз США в Польше. Аналитики тут же заговорил о возможном ответе – создании «крепости Путина», проще говоря – российских военных баз.
Вопрос этот периодически обостряется с 2015 года, после того как президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и РБ о российской авиабазе на белорусской территории. Но Лукашенко тогда заявил: «Нам не нужна база сегодня. Тем более военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше (премьер-министру Дмитрию) Медведеву».
В конце мая этого глава МИД Беларуси Владимир Макей подчеркивал: «На сегодняшний день мы не собираемся размещать новые иностранные военные базы на территории Белоруссии, потому что мы хотим стабильности в нашем регионе». Однако Макей при этом оговорился, что Минск будет учитывать шаги соседей.
«Форт Трампа» в Польше это, конечно, те самые «шаги соседей». Хотя пока никаких официальных документов по этому поводу нет. Но
В частности, главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил интернет-изданию
Как видим, Луашенко тоже ссылает на союзное государство и единое военное планирование. Но ответ все-таки «Нет!»
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Александр Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств, в том числе России, на территории Беларуси. Об этом глава белорусского...
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