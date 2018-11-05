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Жуть: 80-летний полочанин во время ссоры зарезал жену
Трагедия произошла вечером 5 ноября в одной из многоэтажек Полоцка.
Сын пришел навестить своих пожилых родителей, проживавших отдельно. Отец недавно перенес инсульт.
Открыв дверь, он увидел окровавленного 80-летнего отца и тело матери с многочисленными ранениями в области лица и тела. На место происшествия он вызвал милицию.
По факту убийства Полоцким межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело. Пожилой человек задержан. В ходе дальнейших оперативных и следственных действий будут установлены все обстоятельства трагедии.
Ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала.
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Трагедия произошла вечером 5 ноября в одной из многоэтажек Полоцка.
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