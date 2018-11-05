данным паблика , бунт поднялся на прошедших выходных: «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!». По, бунт поднялся на прошедших выходных: «Восстали все осужденные, во всех отрядах. Заблокировали двери в отрядах, несколько представителей администрации получили травмы. Осужденные требовали снять администрацию!».





Как сообщают авторы поста, заключенные ждали приезда начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но «он не приехал».





TUT.BY обратился в администрацию Департамента исполнения наказаний по Брестской области. Однако в ведомстве опровергли информацию: За комментариемобратился в администрацию Департамента исполнения наказаний по Брестской области. Однако в ведомстве опровергли информацию:





— Никакого бунта не было, — сообщил заместитель начальника УДИН МВД по Брестской области Алексей Гайдук.





В паблике «Беларуская турма» также сообщалось, что администрацию Волчьих нор «временно заменяет брестское управление Департамента исполнения наказаний». Это не соответствует действительности. Начальник ИК № 22 Андрей Квашевич 6 ноября был на рабочем месте.





В беседе с TUT.BY он подтвердил, что бунта не было, подчеркнув недостоверность распространяемых в сети сведений.





Исправительная колония № 22, которую в народе называют «Волчьи норы», находится в Ивацевичском районе. Здесь отбывают сроки люди, которые впервые были осуждены за наркопреступления.



