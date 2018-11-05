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Нет дыма без огня: соцсети сообщают о бунте в "Волчьих норах". ДИН опровергает
5 ноября в паблике «Беларуская турма» появилась информация о том, что заключенные исправительно колонии № 22 устроили бунт. В управлении Департамента исполнения наказаний по Брестской области не подтверждают эту информацию.
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Как сообщают авторы поста, заключенные ждали приезда начальника Департамента исполнения наказаний МВД Олега Маткина, но «он не приехал».
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— Никакого бунта не было, — сообщил заместитель начальника УДИН МВД по Брестской области Алексей Гайдук.
В паблике «Беларуская турма» также сообщалось, что администрацию Волчьих нор «временно заменяет брестское управление Департамента исполнения наказаний». Это не соответствует действительности. Начальник ИК № 22 Андрей Квашевич 6 ноября был на рабочем месте.
В беседе с TUT.BY он подтвердил, что бунта не было, подчеркнув недостоверность распространяемых в сети сведений.
Исправительная колония № 22, которую в народе называют «Волчьи норы», находится в Ивацевичском районе. Здесь отбывают сроки люди, которые впервые были осуждены за наркопреступления.
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5 ноября в паблике «Беларуская турма» появилась информация о том, что заключенные исправительно колонии № 22 устроили бунт. В управлении Департамента исполнения...
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