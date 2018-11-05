Нацбанк нервничает: девальвационные и инфляционные ожидания населения растут

Такие данные приведены в докладе начальника Главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка РБ Дмитрия Мурина





«Об итогах реализации денежно-кредитной политики за январь — сентябрь 2018 г.», представленном им на расширенном заседании правления банка 1 ноября.





Он подчеркнул, что доля непродовольственных товаров зарубежного производства в белорусских организациях торговли составляет 55%. В связи с этим, по его мнению, активизация потребительского спроса несет риски в части сбалансированности внешней торговли, и это кроме рисков увеличения инфляции.





Дмитрий Мурин также сообщил, что в последнее время усилились девальвационные ожидания населения в связи с ослаблением российского рубля.





Это выразилось в снижении среднемесячного объема продажи валюты физическими лицами со 134 млн. долларов в январе — августе 2018 года до 6,7 млн. долларов в сентябре (вследствие уменьшения объема предложении валюты).





Это привело к росту стоимости валютной корзины. Если за восемь месяцев 2018 года стоимость корзины валют уменьшилась на 3,5%, то за девять месяцев — всего на 0,4%. При этом объем чистой продажи населением валюты за 9 месяцев текущего года сократилась до 1,1 млрд. долларов с 1,6 млрд. долларов за аналогичный период прошлого года.





Таким образом, сделал вывод Дмитрий Мурин, курсовой фактор теряет свое благоприятное воздействие на инфляцию. Он также указал несколько других причин, которые приводят к росту инфляции.





Во-первых, это воздействие конъюнктурных факторов, прежде всего, низкого урожая зерновых в Беларуси и за рубежом, что привело к увеличению цен на корма, а это вызвало подъем цен на мясо птицы и свинину.





Во-вторых, увеличились темпы роста административно регулируемых цен и тарифов, которые в годовом выражении поднялись до 10,8% в сентябре с 9,1% в июне. Значительную роль сыграл рост цен на топливо (примерно на 15% в годовом выражении), что обеспечило 0,44 процентного пункта в годовом значении инфляции.









Что касается населения РБ, то согласно результатам проведенного в августе Нацбанком опроса, физические лица ожидают роста потребительских цен в ближайшие 12 месяцев на 11,7%, хотя в мае ожидали увеличения на 11,4%.





Дмитрий Мурин также отметил высокий потребительский спрос, вызванный ростом доходов. Так, темпы роста розничного товарооборота в РБ составляют 9–10%.





Кроме того, кредитная задолженность физических лиц в белорусских рублях за девять месяцев текущего года увеличилась на 20,7% (год назад прирост составлял 15,9%). Задолженность по кредитам на финансирование недвижимости увеличилась на 14,2%, а по потребительским кредитам — на 33,6%.





В результате Дмитрий Мурин сделал вывод, что для удержания инфляции в пределах 5% в ближайшей перспективе необходимо поддерживать процентные ставки в экономике на текущем уровне.