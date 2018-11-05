Трое погибших: микроавтобус с белорусами разбился под Калугой









Авария произошла ранним утром 6 ноября на 86-м километре автодороги М3 "Украина". По сообщению местного телеканала "Ника", микроавтобус Citroen, в котором находились белорусы, врезался в дерево. Водитель и два пассажира погибли. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.





По некоторым данным, в автобусе были рабочие из Гомельской области, которые ехали на вахту в Москву.





Предполагается, что водитель, которое несколько часов был без отдыха, уснул за рулем и съехал в кювет, где машина на высокой скорости ударилась о дерево.



