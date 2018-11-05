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Трое погибших: микроавтобус с белорусами разбился под Калугой

06.11.2018 10:20 — Разное | Партизан  
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Посольство Беларуси в России проверяет информацию о гражданах, которые пострадали в ДТП в Калужской области, сообщило ведомство в Twitter.



Авария произошла ранним утром 6 ноября на 86-м километре автодороги М3 "Украина". По сообщению местного телеканала "Ника", микроавтобус Citroen, в котором находились белорусы, врезался в дерево. Водитель и два пассажира погибли. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

По некоторым данным, в автобусе были рабочие из Гомельской области, которые ехали на вахту в Москву.

Предполагается, что водитель, которое несколько часов был без отдыха, уснул за рулем и съехал в кювет, где машина на высокой скорости ударилась о дерево.


 
 
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Посольство Беларуси в России проверяет информацию о гражданах, которые пострадали в ДТП в Калужской области, сообщило ведомство в Twitter.
 
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