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Микроавтобус с белорусами разбился под Калугой – трое погибших
06.11.2018 11:39 — Разное | Аргументы и факты
ДТП произошло утром 6 ноября. По трассе М3 «Украина» ехал микроавтобус Citroen с вахтовиками из Гомельской области. Он двигался со стороны Калуги. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Микроавтобус съехал в кювет и на большой скорости влетел в дерево.
Согласно данных российских СМИ, трое граждан погибли на месте ДТП, шестеро белорусов были тяжело ранены. Их доставили в больницу, сообщает
Сейчас по дипломатическим каналам уточняется информация о гражданстве пострадавших в этой аварии.
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Согласно данных российских СМИ, трое граждан погибли на месте ДТП, шестеро белорусов были тяжело ранены.
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