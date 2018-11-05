Микроавтобус с белорусами разбился под Калугой – трое погибших

ДТП произошло утром 6 ноября. По трассе М3 «Украина» ехал микроавтобус Citroen с вахтовиками из Гомельской области. Он двигался со стороны Калуги. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. Микроавтобус съехал в кювет и на большой скорости влетел в дерево.

Согласно данных российских СМИ, трое граждан погибли на месте ДТП, шестеро белорусов были тяжело ранены. Их доставили в больницу, сообщает ГТРК Калуга .

Сейчас по дипломатическим каналам уточняется информация о гражданстве пострадавших в этой аварии.