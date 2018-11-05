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Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калинковичах

06.11.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калинковичах
Фото из открытых источников

Происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, в Калинковичах. 

Было установлено, что годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа дома, расположенного на улице Шкуркова.

По предварительной информации, в это время его мама была на кухне. «Женщина оставила ребенка в кровати у окна. Малыш перелез на подоконник, открыл окно, на котором была натянута москитная сетка, и выпал на улицу. В другой комнате находилась его старшая сестра, пишет БЕЛТА.

В настоящее время ребенок с многочисленными переломами находится в реанимационном отделении больницы.

 
 
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В настоящее время ребенок с многочисленными переломами находится в реанимационном отделении больницы.
 
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