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Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калинковичах
06.11.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты
Происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, в Калинковичах.
Было установлено, что годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа дома, расположенного на улице Шкуркова.
По предварительной информации, в это время его мама была на кухне. «Женщина оставила ребенка в кровати у окна. Малыш перелез на подоконник, открыл окно, на котором была натянута москитная сетка, и выпал на улицу. В другой комнате находилась его старшая сестра, пишет
В настоящее время ребенок с многочисленными переломами находится в реанимационном отделении больницы.
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В настоящее время ребенок с многочисленными переломами находится в реанимационном отделении больницы.
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