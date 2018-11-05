Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Калинковичах

Происшествие случилось в понедельник, 5 ноября, в Калинковичах.

Было установлено, что годовалый ребенок выпал из окна четвертого этажа дома, расположенного на улице Шкуркова.

По предварительной информации, в это время его мама была на кухне. «Женщина оставила ребенка в кровати у окна. Малыш перелез на подоконник, открыл окно, на котором была натянута москитная сетка, и выпал на улицу. В другой комнате находилась его старшая сестра, пишет БЕЛТА .

В настоящее время ребенок с многочисленными переломами находится в реанимационном отделении больницы.