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Альфа-Банк предлагает всем пройти мини-квест и выиграть автомобиль

06.11.2018 11:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Альфа-Банк предлагает всем пройти мини-квест и выиграть автомобиль
АиФ

В Беларуси стартует квест “Альфа-Галактика”. Главный приз -  автомобиль  Hyundai Creta. Для того, чтобы его выиграть, надо просто совершать покупки!

А еще 10 000 рублей, 100 призов по 100 рублей, ноутбук, мультиварку, пылесос и много других призов от магазинов-партнеров. Альфа-Банк предлагает всем пройти квест “Альфа-Галактика” и посетить 8 планет с покупками. Выполняйте задания планет, и у вас будет шанс выиграть один из 184 призов!


Альфа-Банк предлагает всем пройти мини-квест и выиграть автомобиль
 

Что нужно сделать для участия в игре?

Для начала зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте galaxy.alfabank.by либо в мобильном приложении InSync. С 8 ноября по 26 января выполняйте задания 8 планет, используя любую карту Альфа-Банка, и получайте за это баллы. Если вы выполнили все задания 8 планет, то самостоятельно обменяйте в личном кабинете баллы на шансы выиграть 10 000 рублей.  Если вы выполнили не все задания, то также обменяйте баллы на шансы выиграть один из 100 призов по 100 рублей. А если вы часто платите карточкой Mastercard и при этом выполнили 3 задания, то накопленные баллы обменяйте на шансы выиграть  автомобиль.

Участвовать в розыгрыше остальных призов, можно просто совершая покупки в магазинах-партнерах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу. Следите за информацией о выполнении заданий в личном кабинете.

Присоединиться к игре можно в любое время - выполнять задания вы сможете в любом порядке. Розыгрыш призов состоится 6 февраля.

Подробней ознакомиться с условиями игры “Альфа-Галактика” вы можете на сайте.

Убедитесь сами, что “Альфа-Галактика” - щедрая и гостеприимная.

 
 
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Альфа-Банк предлагает всем пройти квест “Альфа-Галактика” и посетить 8 планет с покупками. Выполняйте задания планет, и у вас будет шанс выиграть один из 184 призов!
 
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