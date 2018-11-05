Альфа-Банк предлагает всем пройти мини-квест и выиграть автомобиль

В Беларуси стартует квест “Альфа-Галактика”. Главный приз - автомобиль Hyundai Creta. Для того, чтобы его выиграть, надо просто совершать покупки!
А еще 10 000 рублей, 100 призов по 100 рублей, ноутбук, мультиварку, пылесос и много других призов от магазинов-партнеров. Альфа-Банк предлагает всем пройти квест “Альфа-Галактика” и посетить 8 планет с покупками. Выполняйте задания планет, и у вас будет шанс выиграть один из 184 призов!
Что нужно сделать для участия в игре?
Для начала зарегистрируйтесь в личном кабинете на сайте
Участвовать в розыгрыше остальных призов, можно просто совершая покупки в магазинах-партнерах. Минимальная сумма покупки на каждой планете равна одному шансу. Следите за информацией о выполнении заданий в личном кабинете.
Присоединиться к игре можно в любое время - выполнять задания вы сможете в любом порядке. Розыгрыш призов состоится 6 февраля.
Подробней ознакомиться с условиями игры “Альфа-Галактика” вы можете на
Убедитесь сами, что “Альфа-Галактика” - щедрая и гостеприимная.