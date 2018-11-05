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Какие работы продолжатся после «Дожинок»?

06.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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«Дожинки» в Верхнедвинске стали историей. Праздник подарил городу немало красивых благоустроенных мест, новых объектов. Построен и сдан в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом, новый облик приобрела городская площадь, появилась смотровая площадка на берегу Двины, жители активно пользуются услугами ФОК «Импульс».

Какие работы продолжатся после «Дожинок»?

Всё ли из запланированного удалось сделать, продолжатся ли работы над объектами, где по тем или иным причинам их не удалось завершить в срок? Слово заместителю председателя райисполкома С. П. Валковичу.
— На ремонт и строительство жилья областным бюджетом было выделено 3,4 млн рублей, и практически все они освоены.
Но из 22 жилых домов, нуждающихся в ремонте, финансирования хватало лишь на 15 в городе и 1 – в Освее. За счёт удешевления работ и небольшой дополнительной суммы удалось выполнить общестроительные работы еще в двух домах. Это не значит, что остальное жильё так и останется «за бортом», работы будут продолжаться.
В некоторых жилых домах, например, не приступали к ремонту инженерных сетей, провели лишь общестроительные работы (фасады, кровли). Сейчас, конечно, отключать от отопления людей нельзя, поэтому дальнейшие работы продолжатся по окончании отопительного сезона.
За счёт выделенных на благоустройство средств удалось капитально отремонтировать несколько придворовых территорий, хотя это не было предусмотрено проектно-сметной документацией. Будем постепенно приводить дворы в надлежащее состояние.
В 22-х блокированных домах на ул. Советской проведён текущий ремонт (кровля, частично фасады). Конечно, центральная улица преобразилась. Хочу поблагодарить жильцов, которые и за свои средства приводили в порядок территории, тем самым внесли вклад в общее дело благоустройства.
К «Дожинкам» ремонтировались и дороги. Финансировались (за счёт так называемого дорожного сбора) лишь транзитные проезды по населённым пунктам, в городе это ул.Первомайская, Октябрьская, Московского и Советская. Октябрьскую отремонтировали в прошлом году, Советскую — в этом. За счёт рационального использования денежных средств нам практически хватило денег на ремонт улицы Первомайской.
В рамках реализации проекта по ремонту улично-дорожной сети отремонтировали уличное освещение. По Советской полностью и частично по Первомайской заменили лампочки на энергосберегающие ( 30-60 Вт вместо 250 и выше). Энергопотребление таким образом удалось снизить в разы.
Благодаря опять же «Дожинкам» провели текущий ремонт части ул. Советской, Интернациональной, Ленинградской, Гагарина, ул. Солнечной в Росице.
Были жалобы на то, что по окончании работ остаётся строительный мусор. Конечно, убирать его должны были строители, но придётся делать это самим.
Что бы ни говорили, нам удалось сделать город уютным, красивым. Но прошедший праздник не означает, что все работы позади. Теперь нужно сохранить достигнутое и приумножить. Многие хозяева уже взялись за приведение в порядок своих придомовых территорий. Будем контролировать и незаконное возведение хозпостроек.
Анна ЗИМАЦКАЯ.

 
 
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> «Дожинки» в Верхнедвинске стали историей. Праздник подарил городу немало красивых благоустроенных мест, новых объектов. Построен и сдан в эксплуатацию...
 
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