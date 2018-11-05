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В Верхнедвинске прошла встреча с известным земляком
06.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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На базе Верхнедвинского районного центра детей и молодежи состоялась первая встреча из серии, проводимой в рамках Республиканского пионерского проекта «Встреча на все 100!», который реализуется в Год малой родины.
Гостем встречи стал Александр Павлович Миронов, а участниками – члены пионерских коллективов Верхнедвинской гимназии, средней школы №2 г. Верхнедвинска, Придвинско-Боровской средней школы.
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> На базе Верхнедвинского районного центра детей и молодежи состоялась первая встреча из серии, проводимой в рамках Республиканского пионерского проекта...
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