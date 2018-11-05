В Верхнедвинске прошла встреча с известным земляком

На базе Верхнедвинского районного центра детей и молодежи состоялась первая встреча из серии, проводимой в рамках Республиканского пионерского проекта «Встреча на все 100!», который реализуется в Год малой родины.

Гостем встречи стал Александр Павлович Миронов, а участниками – члены пионерских коллективов Верхнедвинской гимназии, средней школы №2 г. Верхнедвинска, Придвинско-Боровской средней школы.

Александр Павлович вошел в историю района как человек, открывший для верхнедвинцев прекрасный мир музыки.

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