В Верхнедвинске появился Домовёнок, который сулит деньги и успех

К знаменательным датам и значительным праздникам принято дарить подарки. Малую архитектурную форму – Домовёнка Кузьму установило к «Дожинкам» представительство Белгосстраха по Верхнедвинскому району в центре города. Симпатичный Домовёнок гармонично вписался в городской дизайн и прижился здесь, став местной достопримечательностью. Сотни фото Домового уже «гуляют» в интернете.

— Мы долго думали, что подарить городу к «Дожинкам», — говорит директор представительства С.Г. Колесникова. – Общими усилиями определили, что это должен быть Домовой. Ещё А.С. Пушкин писал:

«Поместья мирного незримый покровитель,

Тебя молю, мой Добрый Домовой,

Храни селенья, лес и дикий садик мой,

И скромную семьи моей обитель».

Издревле считалось, что это загадочное мифическое существо охраняет дом, хозяев и их имущество от напасти. Мы – Белгосстрах – также охраняем наших жителей, их жизни, строения, собственность от непредвиденных ситуаций. Объединив усилия, получим мощный оберег.

Мы даже придумали целую историю-сказку о нашем Домовом. Оказывается, жил он в городе всегда, а когда началась выкорчёвка старых деревьев, лишился крова. Пришёл в Белгосстрах и сказал, что останется здесь, и вместе будет стоять на защите интересов жителей города и района.

Обратились к шайтеровской мастерице Тамаре Иосифовне Залетило, чтобы сделала нам Домового.

Так и «поселился» Кузьма в центре города. В руках он держит копию первого страхового жетона Российской Империи, домик и мешочек. И говорят, если пожмёшь его руку, то найдёшь верных друзей. Прикоснёшься к домику — обзаведёшься собственным жильём. Потрёшь мешочек — обретёшь финансовый успех. А бросишь монетку — станешь богатым.

Будем надеяться, что отныне Домовой Кузьма станет защищать и оберегать всех нас от напастей, будет нести мир и процветание району.

Лариса ЗАЙЦЕВА.

Фото Геннадия КОЗЛОВА.