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В Верхнедвинске появился Домовёнок, который сулит деньги и успех

06.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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К знаменательным датам и значительным праздникам принято дарить подарки. Малую архитектурную форму – Домовёнка Кузьму установило к «Дожинкам» представительство Белгосстраха по Верхнедвинскому району в центре города. Симпатичный  Домовёнок гармонично вписался в городской дизайн и прижился здесь, став местной достопримечательностью. Сотни фото Домового уже «гуляют» в интернете. 

В Верхнедвинске появился Домовёнок, который сулит деньги и успех

— Мы долго думали, что подарить городу к «Дожинкам», — говорит директор представительства С.Г. Колесникова. – Общими усилиями определили, что это должен быть Домовой. Ещё А.С. Пушкин писал:
«Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой Добрый Домовой,
Храни селенья, лес и дикий садик мой,
И скромную семьи моей обитель».
Издревле считалось, что это загадочное мифическое существо охраняет дом, хозяев и их имущество от напасти. Мы – Белгосстрах – также охраняем наших жителей, их жизни, строения, собственность от непредвиденных ситуаций. Объединив усилия, получим мощный оберег.
Мы даже придумали целую историю-сказку о нашем Домовом. Оказывается, жил он в городе всегда, а когда началась выкорчёвка старых деревьев, лишился крова. Пришёл в Белгосстрах и сказал, что останется здесь, и вместе будет стоять на защите интересов жителей города и района.
Обратились к шайтеровской мастерице Тамаре Иосифовне Залетило, чтобы сделала нам Домового.
Так и «поселился» Кузьма в центре города. В руках он держит копию первого страхового жетона Российской Империи, домик и мешочек. И говорят, если пожмёшь его руку, то найдёшь верных друзей. Прикоснёшься к домику — обзаведёшься собственным жильём. Потрёшь мешочек — обретёшь финансовый успех. А бросишь монетку — станешь богатым.
Будем надеяться, что отныне Домовой Кузьма станет защищать и оберегать всех нас от напастей, будет нести мир и процветание району.
Лариса ЗАЙЦЕВА.
Фото Геннадия КОЗЛОВА.

 
 
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> К знаменательным датам и значительным праздникам принято дарить подарки. Малую архитектурную форму – Домовёнка Кузьму установило к «Дожинкам»...
 
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