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Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы
06.11.2018 — Разное | Soligorsk News
24 октября 2018 13:43 3306
Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы
Согласно графику переносов и праздников, утвержденному Совмином, жители Беларуси в ноябре получат один дополнительный выходной. Многие белорусы уже планируют свой отдых на ноябрь 2018 года. Для этого всегда важно учитывать и официальный график рабочих и выходных дней, утверждаемый правительством Беларуси. Как жители республики будут отдыхать в ноябре и декабре?
Согласно утвержденному производственному календарю, белорусов в ноябре ждет один дополнительный выходной — годовщина Октябрьской революции (7 ноября) выпала на среду.
Следующие переносы выходных и рабочих дней в Беларуси ожидаются в декабре: благодаря католическому Рождеству выходными будут 24 и 25 декабря (понедельник и вторник), а также канун Нового года (31 декабря — понедельник).
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24 октября 2018 13:43 3306 Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут...
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