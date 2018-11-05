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Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы

06.11.2018 — Разное | Soligorsk News  
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24 октября 2018 13:43 3306

Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы

Автор: Эдуард Кидяев.

Согласно графику переносов и праздников, утвержденному Совмином, жители Беларуси в ноябре получат один дополнительный выходной. Многие белорусы уже планируют свой отдых на ноябрь 2018 года. Для этого всегда важно учитывать и официальный график рабочих и выходных дней, утверждаемый правительством Беларуси. Как жители республики будут отдыхать в ноябре и декабре?

Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы

Согласно утвержденному производственному календарю, белорусов в ноябре ждет один дополнительный выходной — годовщина Октябрьской революции (7 ноября) выпала на среду.

Никаких переносов выходных и рабочих из-за этого в ноябре не предвидится: то есть не будет ни «длинных выходных», ни рабочих суббот. Впрочем, руководители организаций имеют право отходить от утвержденного календаря и «переверстать» выходные в соответствии с законодательством — например, сделать две субботы рабочими, а 5 и 6 ноября выходными. Однако это решается в каждом конкретном случае руководителями.

Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут отдыхать белорусы

Следующие переносы выходных и рабочих дней в Беларуси ожидаются в декабре: благодаря католическому Рождеству выходными будут 24 и 25 декабря (понедельник и вторник), а также канун Нового года (31 декабря — понедельник).

Также в декабре 2018 ожидаются две рабочие субботы — 22 и 29 декабря.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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24 октября 2018 13:43 3306 Перенос рабочих дней в ноябре и декабре: как будут...
 
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