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Юридическая помощь на сайте ФПБ

06.11.2018 — Разное | Радзiма  
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На интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси с недавнего времени действует новый сервис бесплатной юридической помощи. Теперь, если человеку требуется юридическая консультация, он может зайти на сайт ФПБ, в раздел «Юридическая помощь», указать свой район и сферу деятельности, а программа предложит правовых инспекторов, которые смогут наиболее эффективно помочь в этом конкретном случае. В проекте представлены профсоюзные юристы по всем регионам и отраслям, обратившийся сможет увидеть их фотографии и краткую информацию об опыте работы. В Федерации профсоюзов уверены, что благодаря нововведению членам профсоюза станет еще проще и быстрее получить помощь квалифицированного юриста, сообщает пресс-служба ФПБ.

Также ФПБ продолжает практиковать и уже зарекомендовавшие себя формы бесплатной юридической помощи для членов профсоюза. Каждый последний четверг месяца проходят выездные правовые приемы, в ряде регионов к профсоюзным юристам присоединяются сотрудники прокуратуры. Кроме этого, за консультациями можно обратиться по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное или электронное обращение. К примеру, за первое полугодие 2018 года юристами ФПБ дано почти 80 тысяч консультаций по трудовым и связанным с ними вопросам. В пользу работников разрешено 58 дел в судебных инстанциях, в которых интересы граждан представляли профсоюзные правовые инспекторы труда. При непосредственном участии профсоюзов восстановлено на работе 39 человек, возвращено невыплаченных или незаконно удержанных средств более 2 млн рублей.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

 
 
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На интернет-портале Федерации профсоюзов Беларуси с недавнего времени действует новый сервис бесплатной юридической помощи. Теперь, если человеку требуется...
 
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