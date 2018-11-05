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Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018». «Смолевичи» и «Гомель» сыграли вничью
Новости Беларуси. Программу 27-го тура Беларусбанк высшей лиги завершил 5 ноября матч между «Смолевичами» и «Гомелем», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда из Минской области ведет отчаянную борьбу за место в элите и очки ей нужны как воздух. Встреча, а точнее ее концовка, получилась драматичной.
Гомельчане открыли счет на 86-ой минуте после опрометчивого выхода вратаря хозяев. А в компенсированное время футболисты «Смолевичей» счет сравняли после курьезных ошибок соперников в защите. Ничья 1-1. «Смолевичи» в турнирной таблице поднялись на 13-ое место. Правда, от зоны вылета их отделяет всего одно очко.
Полная картина тура перед вами. БАТЭ
Также отметим победу минского «Динамо» над «Витебском», а ничью «Шахтера» с «Лучом».
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Новости Беларуси. Программу 27-го тура Беларусбанк высшей лиги завершил 5 ноября матч между «Смолевичами» и «Гомелем», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда...
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