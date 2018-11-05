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Борис Годунов: 5 фактов из жизни карьериста и интригана
Биография этого человека – биография настоящего карьериста и интригана. Да простят меня царь Борис и профессиональные историки, которые преклоняются перед прошлым России.
В апреле 1605 года царь внезапно умер. Смерть его посчитали загадочной. Даже если никто ему не помог отправиться на небо, в версию отравления охотно верили. Что поделаешь: такие были времена и нравы. И сам Борис был их дитя.
Ваш В.Д.
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Биография этого человека – биография настоящего карьериста и интригана. Да простят меня царь Борис и профессиональные историки, которые преклоняются перед...
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