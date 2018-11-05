|
Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово
Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На первом месте оказался македонский Тетово с индексом загрязнения более 97 пунктов. Второе и третье места получили Неаполь и Скопье, получив индекс 84 и 82 пункта соответственно.
В десятку городов с плохой экологией также вошли Тирана, Турин, Бухарест, Сараево, Краков, Пловдив и Киев. А самыми благоприятными для проживания стали Хельсинки, Рейкьявик и Цюрих.
Новости по теме
«Человек за два дня где-то 5-6 тонн на тележке привез металлолома»: как заработать на старой бытовой технике?
‡агрузка...
Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово
«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне
В колледже Камеруна похитили более 80 человек
Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых
Фильм «Хрусталь» откроет Национальный конкурс ММКФ «Лістапад»
На пожаре в частном доме в Кемеровской области погибли 8 человек
Беларусь категорически не заинтересована в конфликтах – Президент на встрече с американскими аналитиками
Под Калугой разбился микроавтобус с белорусами
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На первом месте оказался...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)