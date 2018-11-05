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Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово

06.11.2018 12:18 — Разное | СТВ  
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Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово

На первом месте оказался македонский Тетово с индексом загрязнения более 97 пунктов. Второе и третье места получили Неаполь и Скопье, получив индекс 84 и 82 пункта соответственно.

Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово

В десятку городов с плохой экологией также вошли Тирана, Турин, Бухарест, Сараево, Краков, Пловдив и Киев. А самыми благоприятными для проживания стали Хельсинки, Рейкьявик и Цюрих.
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Самым грязным городом Европы признан македонский Тетово

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Теги: Минск
 
 
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Новости мира. Рейтинг самых загрязненных европейских городов опубликовали экологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  На первом месте оказался...
 
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