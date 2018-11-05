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«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне

06.11.2018 12:15 — Разное | СТВ  
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Новости Великобритании. Антиправительственная акция «марш миллиона масок» прошла в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты отстаивают идею использования компьютеров и сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры. Это мероприятие проводится ежегодно с 2013 года.

«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики собирались взорвать здание парламента в Лондоне. Власти выделяют на шествие всего несколько часов. Обычно демонстрации сопровождаются многочисленными арестами. Точное количество полицейских, обеспечивающих безопасность в центре города, Скотланд-Ярд не называет.
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Новости Великобритании. Антиправительственная акция «марш миллиона масок» прошла в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты...
 
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