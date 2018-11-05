«Марш миллиона масок» прошёл в Лондоне

Новости Великобритании. Антиправительственная акция «марш миллиона масок» прошла в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты отстаивают идею использования компьютеров и сетей для продвижения политических идей, защиты прав человека и обеспечения свободы информации без цензуры. Это мероприятие проводится ежегодно с 2013 года.





Дата выбрана не случайно: в этот день в 1605 году заговорщики собирались взорвать здание парламента в Лондоне. Власти выделяют на шествие всего несколько часов. Обычно демонстрации сопровождаются многочисленными арестами. Точное количество полицейских, обеспечивающих безопасность в центре города, Скотланд-Ярд не называет.