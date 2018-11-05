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В колледже Камеруна похитили более 80 человек
Новости Африки. Более 80 человек были похищены в Камеруне. Инцидент произошел в городе Баменда на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вооруженные люди ворвались в спальню одного из местных колледжей, силой вывели 79 учащихся и двоих служащих, а затем увезли их в неизвестном направлении.
Власти бросили все силы на поиски людей. Есть вероятность, что в нападении замешаны сепаратисты из числа англоязычного меньшинства, которые проживают в регионе.
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Новости Африки. Более 80 человек были похищены в Камеруне. Инцидент произошел в городе Баменда на северо-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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