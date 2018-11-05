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Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых
Новости Беларуси. Для этого разработана специальная компьютерная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После детального анализа ключевых параметров, она способна выдать максимально точный прогноз развитию посевов пшеницы, ячменя и рапса. Разрабатывали такой метод 4 года. Теперь его планируют использовать во всех регионах страны.
Дмитрий Голубцов, младший научный сотрудник Института проблем информатики НАН Беларуси:
Подобную технологию прогноза урожайности применяют в США, Германии, России и других странах. Учёные считают, что разработка поможет аграриям сохранить прибыль, когда сезон складывается неудачно.
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Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых
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Новости Беларуси. Для этого разработана специальная компьютерная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После детального анализа ключевых...
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