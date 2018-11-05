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Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

06.11.2018 11:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Для этого разработана специальная компьютерная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

После детального анализа ключевых параметров, она способна выдать максимально точный прогноз развитию посевов пшеницы, ячменя и рапса. Разрабатывали такой метод 4 года. Теперь его планируют использовать во всех регионах страны.

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

Дмитрий Голубцов, младший научный сотрудник Института проблем информатики НАН Беларуси: 
Оновное направление на аграриев, которые могут получить некую компенсацию в случае гибели растений. По нашим данным, мы позволяем за месяц-полтора до сбора урожая получить достоверные данные. Тем самым страховая компания может погасить некие издержки для предпринимателей.

Белорусские учёные смогут прогнозировать урожай зерновых

Подобную технологию прогноза урожайности применяют в США, Германии, России и других странах. Учёные считают, что разработка поможет аграриям сохранить прибыль, когда сезон складывается неудачно.
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Новости Беларуси. Для этого разработана специальная компьютерная программа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После детального анализа ключевых...
 
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